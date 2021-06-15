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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

15.06.2021 16:52
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kuruluda, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı "Aksaray'ın il statüsü kazanmasının 32'nci yılı", CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu "27'nci Yasama Dönemi 4'üncü Yasama Yılı'nın anayasal ve siyasal bilançosu", AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler "Bitlis'te yapılan yatırımlar" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek "Parti başkanlığı yoluyla devlet yönetimi sonucunda, devlet partileştirildi ve parti devletleştirildi. Her ikisi kişiselleştirildi." dedi.

"Anayasasızlaşma" ve "çifte anayasa çelişkisi"nin ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu aktaran Kaboğlu, "Çözüm, demokratik anayasadır. Anayasal denge ve denetim düzeneğinin, görev, yetki ve sorumluluk ilkesinin, hesap verebilir bir hükümetin olduğu anayasal düzendir." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Anayasa profesörü olan Sayın Kaboğlu'nun konuyu daha detaylı incelemesi ve araştırmasını beklerdik." dedi. Yeni anayasanın son üç ayda gündeme gelen bir konu olmadığını söyleyen Akçay, MHP'nin, yeni anayasa çalışmasının ana hatlarını "100'üncü Yılda 100 Maddelik Anayasa" ile kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Kiler, Bitlis'e son 18 yılda 18 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yalancıdan siyasetçi olmaz." sözünü hatırlatan Kiler, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki heyetin Bitlis ziyaretinde yaşananlara değindi. Kiler, "Faik Öztrak, Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada, 'Gelmişler, burada camiyi yıkacaklar.' diyor. Yalan, yıkılmayacak. Yalancıdan siyasetçi olmaz." dedi.

Kiler'in "Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis'te kadrolu fitneci birini basına saldırtıyorsunuz, basına havlatıyorsunuz. Kiminle yol yürüyeceğinize bakacaksınız. Basını tehdit ediyorsunuz, Bitlis TV muhabirini orada tartaklıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Bu mu sizin demokrasiniz? Bu mu sizin özgürlüğünüz?" sözlerine CHP ve HDP milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kiler'in konuşmasında hakaretlerde bulunduğunu ifade ederek üslup ve nezaket uyarısı yaptı.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, "Sayın Kiler başta olmak üzere siz değerli arkadaşlarımdan istirhamım şudur, buradaki arkadaşların incinmeyeceği üsluba riayet edilmesi konusunda dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Verilen aradan sonra yerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konuları dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bitlis, Kiler, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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