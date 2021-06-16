TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri"; CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur "Hatay'ın Sorunları" ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik "Salda Gölü'nü korumak adına yapılan çalışmalar" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin TBMM tarafından Nobel Ödülü'ne aday olarak gösterilmesine ilişkin dilekçelerini bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a takdim edeceklerini söyledi

Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından tercüman bulunmamasını eleştirdi.

Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuşmaların devletin arşivinde de yer almasına dikkat etmesi gerekiyor. Bu devlet, şahsımın devleti değil Türkiye Cumhuriyeti devletidir. O konuşmalar arşivde yer almalıdır. Bu bir parti, aile devleti değil." dedi.

Didim Belediye Başkanına saldıranların bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Türkkan, bu vandallığa gerekli ceza verilmezse, hoşgörü gösterilirse, Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıkacağını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tezlerini en iyi şekilde anlattığını ifade etti.

Herhangi bir meselede hiçbir örgütün ve devletin Türkiye üzerinde tahakkümünün olamayacağını dile getiren Akçay, "ABD, Türkiye ile oyup oynamayı bir kenara bırakmalı ve gerçekten müttefikse bunun gereklerini yerine getirmelidir. Terör örgütlerine desteğini çekmelidir. FETÖ elebaşını ülkemize teslim etmeli, demokrasi ve müttefiklik söylemlerini ispat etmelidir. MHP olarak devletimizin yanındayız; alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Soma davası bugün karara bağlandığını anımsatarak, "ödül gibi sözde ceza verildiğini" öne sürdü.

Beştaş, "Bu karar işçi katliamına olur verdi. Faillere 'sizi ödüllendiriyorum' dedi. Bu dava bitmedi. Biz, faillerin kesinlikle peşini bırakmayacağız. Adil yargılama için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "on bin dolar alan siyasetçiyle" ilgili gönderdiği yazının üzerinden 20 gün geçtiğini belirterek, "Ancak hala tık yok" dedi.

Özkoç, "Kimsenin toplumu böyle siyaseti ve toplumu bu çürütmeye hakkı yok. Rüşveti bilen İçişleri Bakanı hiçbir işlem yapmıyor. Rüşvet alan siyasetçi, yolsuzluk yapan bakan hesap vermiyor. Para sayma makinesi olan bakanlar hesap vermiyor. Rüşvet yiyenler de büyükelçi olarak atanıyor. Kimse hiçbir haksızlığın usulsüzlüğün hesabını vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Mektubun gereği yerine geldi"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, NATO Zirvesi'nin kazanının Türkiye olduğunu; Türkiye'nin bütün kazanımlarını tescil ettirdiğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, AK Parti olarak 19 yıllık iktidarlarında, din, dil, renk, kavim, mezhep ayrımı gözetmeksizin milleti tek bir millet olarak kucakladıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti'de bylock kullanan milletvekilleri var" ve "Külliye'den para alarak CHPyi bölmek isteyen siyasetçiler var" dediğini aktaran Akbaşoğlu, bunların neden açıklanmadığını ve neden adliyeye müracaat edilmediğini sordu.

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, adli makamlara kendi şikayetleriyle ilgili açıklamasını yaptığını söyledi.

Emin Akbaşoğlu, "Kendinize karşı saygılı olun. Kirli siyasete bakmak isteyen dün sayın Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği kirli kavanoza baksın. O kirli kavanoz Ergene'den değil CHP Genel Merkezinden gelmişe benziyor. Kirli siyaseten temizlenmek en güzel size yakışır." dedi.

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun adli mercilere gerekli açıklamayı yaptığını, Meclis Başkanı'nın mektubunun gereğinin yerine geldiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanın görüşmelerinde kimin mütercim olacağının Cumhurbaşkanının kendi takdirinde olduğunu ifade etti.