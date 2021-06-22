TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa ziyaretine ilişkin, "Şuşa ziyareti, herhangi bir uluslararası temasın çok ötesinde mana taşımaktadır. Bu ziyaret, iki devlet, tek millet anlayışının hayat bulmuş halidir. Azerbaycan'ın azad olmuş toprakları, yüzyıllık bir hasretin vuslatı, Türk milletinin zafer tacıdır." diye konuştu.

Azerbaycan Milli Şairi Ahmet Cevat'ın yazdığı "Çırpınırdı Karadeniz" şiirinin bütün hissiyatlarının tercümanı olduğunu dile getiren Adan, şunları kaydetti:

"'Vefalı Türk geldi yine selam Türk'ün bayrağına'. Evet, vefalı Anadolu Türk'ü gelmiş, Azerbaycanlı Türkler ile el ele vererek, bir zulmü tarihe gömmüştür. Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun hatırası yerde kalmamıştır. 'Nuri Paşa at belinde, Türkiye'den Kars'tan gelir, Azerbaycan diye diye, Yenilmeyen arslan gelir.' sözleriyle ebedileşen destan, ayağa kalkmıştır. Dün Nuri Paşa'nın aslanları, bugün Türk Sihaları, Kafkas coğrafyasına Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin silinmez mührünü vurmuştur. Ümit ediyor ve inanıyorum ki; orada imzalanan Şuşa Beyannamesi, çok daha büyük bir kardeşlik halkasının ilk adımı olacaktır. Aynı dili, aynı tarihi, aynı kaderi paylaştığımız bütün Türk devletleri ile el birliği, iş birliği, güç birliği tesis edilecek, içinde bulunduğumuz çağ, bizim yüzyılımız olacaktır."

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "Aşı karşıtı propaganda", CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Karaman'ın il oluşunun 32. yılı" ve AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ise "Amasya Genelgesi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.