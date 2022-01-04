TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yılın ilk mesaisi için toplanan Genel Kurul'da grup başkan vekillerince, zam oranları üzerine açıklamalar yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarla açılan oturumda ilk sözü HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aldı. 'Kamuda mülakat mağdurları' konulu konuşma yapan Kenanoğlu, sınavlarda başarılı olan kişilerin mülakatlarda kaybettiğini söyledi. Kenanoğlu, "Sınavlarda 1'inci olan, 2'nci olan, 90, 80 puanın üzerlerinde alanlar var ve bunlar doğal olarak diyorlar ki 'Tamam, yani ben artık kazandım' bir bakıyorlar ki mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü mülakat denilen bir sistem oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,