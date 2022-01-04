Üye Girişi
TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi

04.01.2022 15:38
TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi

TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemiTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yılın ilk mesaisi için toplanan Genel Kurul'da grup başkan vekillerince, zam oranları üzerine açıklamalar yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yılın ilk mesaisi için toplanan Genel Kurul'da grup başkan vekillerince, zam oranları üzerine açıklamalar yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarla açılan oturumda ilk sözü HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aldı. 'Kamuda mülakat mağdurları' konulu konuşma yapan Kenanoğlu, sınavlarda başarılı olan kişilerin mülakatlarda kaybettiğini söyledi. Kenanoğlu, "Sınavlarda 1'inci olan, 2'nci olan, 90, 80 puanın üzerlerinde alanlar var ve bunlar doğal olarak diyorlar ki 'Tamam, yani ben artık kazandım' bir bakıyorlar ki mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü mülakat  denilen bir sistem oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, konuşmasını bugün vefat yıl dönümü olan şair Arif Nihat Asya'ya ayırdı. Çakır, kürsüden Asya'nın en sevilen birkaç şiirini okudu. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise Meclis kürsüsünden seçim bölgesine ilişkin sıkıntıları dile getirdi.İYİ PARTİLİ USTA: YENİ YILA GİRMEDEN ZAMLAR GELDİGündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, yeni yıla büyük zamlarla girildiğini belirterek, "Yeni yıla büyük zamlarla, 90'lı yılları andıracak büyük zamlarla maalesef uyandık. Daha doğrusu yeni yıl girmeden zamlar geldi, uyuyamadık" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay iki yıldır yaşanan pandemiye dikkat çekerek, "Kovid- 19 salgını nedeniyle son 2 yıldır olağanüstü bir dönemden geçilmektedir. Salgın, makro ekonomik dengeleri ve küresel ticaretin işleyişini ciddi şekilde sarsmıştır. Salgın nedeniyle tüm dünyada bütçe açıkları, borçluluk, işsizlik ve enflasyonda yüksek artışlar meydana gelmiş, gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk artmış, fiyat istikrarı bozulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'dan da zam eleştirileri geldi. Özkoç, " Türkiye'de yaşayan bir avuç zenginin arkasında değil, 85 milyon kişinin arkasında duracağız. Türkiye'de zenginleşen, palazlanan, iktidarın nimetlerinden yararlanarak milyarlarına milyar katanların değil, 83 milyonun ne çektiğini anlatacağız" diye konuştu.AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: VERDİĞİMİZ BÜTÜN SÖZLERİN ERİYİZAK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranına değinen Akbaşoğlu, "Memur ve emeklilerimizle ilgili dün yüzde 30,5 oranında bir zam açıklanmış oldu. Bu manada, hakikaten, inşallah ilk altı aylık dönem için 1 Ocak 1 Temmuz arasında altı aylık döneme dönük olan, yüzde 30,5 zam oranının, tabi ki temmuz ayında yapılan toplu sözleşme gereğince ilave yüzde 7 oranında zam ve gerektiğinde de enflasyon farkıyla beraber değerlendirilecek şekilde milletimizin huzuruna çıktık. Bu manada, biz verdiğimiz bütün sözlerin eriyiz, verdiğimiz sözü yerine getiririz. Bugüne kadar bunun ispatını her zaman ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

Genel Kurul'da grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Arif Nihat Asya, Haydar Akar, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi - Son Dakika


Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu         
18:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
18:48 Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
18:20 Selanik türküsünü dinleyen Meral Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
18:16 Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!
18:15 Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok
18:03 Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 18:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda 'zam' gündemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement