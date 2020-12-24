TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

24.12.2020 16:33
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından İYİ Parti'nin "sokak hayvanlarının usulsüz toplatılması, şüpheli ölümleri, bakım ve can güvenliğinin sağlanarak gerekli önlemlerin alınması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Hayvan Hakları Koruma Kanunu'nun yetersiz kaldığını, kanunda hayvanların mal ve eşya olarak değerlendirildiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının, insan vicdanına sığmayan muamelelere maruz kaldığını dile getiren Yokuş, "Savunulan hakkın bir kısım hayvanseverin hakkı değil, hayvanların hakkı olduğu unutulmamalı. Savunmasız bütün canlıların doğasından kaynaklanan yaşamsal, bedensel ve özgürlük haklarının korunarak yasal teminat altına alınması insan olmanın sorumluluğudur." dedi.

Yokuş, hayvana kötü muamele kapsamında infial yaratan olaylarda para cezasının hafif kaldığını, bu tür durumlarda gerekirse ağır hapis cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de kanuna göre belediyeler tarafından sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, aşılanıp alındıkları yere bırakılmaları gerektiğini ancak belediyelerin bu görevlerini yerine getirmedikleri gibi yalnızca yaşlı ve engelli hayvanların olması gereken barınaklara sağlıklı hayvanları istif ettiklerini savundu.

Hayvan hakları savunucularının 15 yıldır Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik istediğini ancak iktidarın adım atmamakta ısrar ettiğini öne süren Çepni, yasanın, belli rant çevreleri korunduğu için çıkarılmadığını iddia etti.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunun 5 aylık çalışmanın ardından hazırladığı raporu, ocak ayında sunduğunu hatırlattı.

Raporun, oy birliğiyle kabul edilmesine rağmen hayvan hakları yasası konusunda halen gelişme olmadığını belirten Karaca, "Bu, bir samimiyet testiydi. Siz bu testten sınıfta kaldınız. Hayvan haklarını yalnızca seçim malzemesi olarak gördünüz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Hayvan hakları meselesi ayrı yerlerde durduğumuz bir mesele değil. Hepimiz aynı yerde duruyoruz. Bu, birbirimizi suçlayarak sonuç alabileceğimiz bir mesele değil." diye konuştu.

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunun etkin bir rapor ortaya koyduğunu söyleyen Yıldız, pandemi sürecinin, bir şekilde yasanın Meclis'e gelmesine engel olduğunu dile getirdi.

"AK Parti, gerçekten hayvanseverlerin olduğu bir parti." diyen Yıldız, Hayvan Hakları Kanunu'nun, 2004'te AK Parti döneminde çıkarıldığını, TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunun, AK Parti'nin önerisiyle gündeme geldiğini kaydetti.

Yıldız, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Cahit Özkan'ın, hayvan hakları düzenlemesinin, Meclis çalışmalarına verilen aranın ardından sunulacağına ilişkin sözlerini anımsattı.

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylanmasından önce iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bunun üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı - Son Dakika


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