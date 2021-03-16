TBMM Genel Kurulunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi

16.03.2021 21:27
TBMM Genel Kurulunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, 10 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 10 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Türkiye ile İran Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Filistin Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ve Vietnam Arasında Kendi Sınırları Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi.

Türkiye ve Nikaragua Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Paraguay Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Kenya Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ve Çad Arasında Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması'na Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Filistin, Türkiye, İran, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi - Son Dakika


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