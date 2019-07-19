TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi.
20 dakika önce
TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi. - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. "FETÖ'nün siyasi ayağı siz misiniz?" sorusuna Davutoğlu yanıt verdi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez