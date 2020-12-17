TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

17.12.2020 23:49
TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Bizdeki muhalefet kendisini 'Nasıl ederim de icraatlara fren olurum?

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Bizdeki muhalefet kendisini 'Nasıl ederim de icraatlara fren olurum? Nasıl ederim de Meclis'in çalışma hızını düşürürüm?'lere şartlamış." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, "Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimi" olarak nitelediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, bütçeleri ve faaliyetleriyle Cumhuriyet'in ve Türk milletinin yüz akı olduğunu söyledi.

Devletin toprağın verimli işletilmesini korumak, geliştirmek ve topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan köylüye toprak sağlamak amacıyla Toprak Reformu Kanunu ile çiftçilere gerekli dağıtımı yaptığını belirten Özyavuz, bu arazilerin bölünemediğini, mirak hükümleri dışında devredilemediğini, ipotek edilemediğini kaydetti. Söz konusu toprak dağılımının üzerinden 31 yıl geçtiğini anlatan Özyavuz, kanun ve maddelerinin revize edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özyavuz, salgın sürecinde köylüye, çiftçiye, küçük esnafa daha çok destek verilmesini talep etti.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen bütçenin bu haliyle Meclis'ten geçeceğini söyleyerek, "83 milyonu ilgilendiren bütçe gibi önemli bir konuda bile muhalefetin tek bir eleştirisini, önerisini dikkate almadınız." ifadesini kullandı.

Hem bölgeler hem de iller arası bütçenin eşit paylaşılmadığını savunan Taşdemir, bütçeden eşit pay almayan illerin başında da Ağrı'nın geldiğini, ilin bütün olumlu şeylerde en sonuncu olduğunu öne sürdü.

"AK Parti'nin veda bütçesi"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, salgın sürecinde Avrupa'daki hemen her devletin vatandaşına destek olurken Türkiye'de yandaş müteahhitlere ve faiz baronlarına ödemeler yapıldığını öne sürdü.

Lokanta, kıraathane, davet işletmeleri, okul kantini, halı saha, seyyar Milli Piyango bayileri, kafeler ve seyyar satıcıların batma noktasına geldiğini ifade eden Köksal, "Yandaşlara çifter çifter maaşlar bağlayıp şehit babasına 804 lira maaşı layık görenlere yazıklar olsun." diye konuştu.

AK Parti sıralarından gelen tepkiler üzerine Köksal, "Şehit anne babasına 5 bin lira maaş bağlanırsa kürsüye çıkıp teşekkür etmeyen namerttir." dedi. Bütçeye yönelik eleştirilerine devam eden Köksal, "Emekliye, işçiye, çiftçiye, KOBİ'ye, esnafa, memura acı reçete çıkarıp sarayın gıda ve mutfak giderleri için 3 milyon 82 bin lira harcayan bütçe olmaz olsun." dedi.

Yanında getirdiği bir paketteki Afyonkarahisar mermerini gösteren Köksal, iktidarın, "Gazi Meclis'in ek hizmet binasına Afyon mermeri yerine İtalya'nın granitini döşeyecek kadar yerli ve milli olduğunu" iddia etti.

"Problem muhalefetin geri kalmışlığı"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, ülkenin asli probleminin muhalefetin geri kalmışlığı, statükoculuğu olduğunu söyledi.

Muhalefetin, ideolojik yaklaşımlardan uzak şekilde katalizör işlevi görmesi, "Bu tamam, bunu da yap. Yetmez, şunu da yap" demesi gerektiğini belirten Ayvazoğlu, "Gelin görün ki bizde durum ne yazık ki çok farklı. Bizdeki muhalefet kendini mani olma üzerine kurgulamış. Kendisini 'Nasıl ederim de icraatlara fren olurum? Nasıl ederim de Meclis'in çalışma hızını düşürürüm?'lere şartlamış. Her koşulda kendini iktidar karşıtlığına endekslemiş, hatta o iktidar karşıtlığını da bazı noktalarda bilinçli ya da bilinçsiz, memleket karşıtlığına kadar götürebilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Ayvazoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'den Suriye'ye, Kıbrıs'a, Karabağ'a, Balkanlar'a, Afrika'ya kadar çok yerde sadece güvenliğinin derdinde olmadığını, aynı zamanda ulusal çıkarlarının da peşinde mücadele verdiğini vurguladı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, salgınla kendini hissettiren küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişiklilği problemleri olduğunu belirterek "Kovid-19'un ilacı, aşısı bulunur ama küresel ısınmanın aşısı yoktur. Bunun önlemlerini bir an önce almamız gerekiyor." dedi.

Kalyoncu, yüksek verimli kaliteli tohum, fide ve fidan üretiminin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


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