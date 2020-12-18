Bakan Selçuk: "3713 sayılı kanun çerçevesinde bütün hakları şehit yakınlarımıza teslim edilmektedir" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EBA'nın salgının başından itibaren yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edildiğini belirterek, eğitim kategorisinde dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi olduğunu bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

Teklifin 4. maddesi üzerinde yapılan konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şehit yakınları ve gazilerin aldığı maaşlar konusunda, onların izni olmadan rakam vermek istemediğini, böyle bir hakkı da bulunmadığını belirten Selçuk, "Anne babaya da toplam hisse oranı ölçüsünde dağılım yapılmakta. Önce eş, çocuklar ve anne baba oranıyla hisseler dağıtılmaktadır. Bu dağılım çerçevesinde bütün hakları şehit yakınlarımıza teslim edilmektedir." diye konuştu.

Vakıf kiracısı olan esnafa, Kovid-19 salgını dolayısıyla faaliyetleri durdurulan, kısıtlananlara kira artışı yapılmadığını vurgulayan Selçuk, ayrıca 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki kira ve ecrimisil borçlarının aylık faiz ve geri alacaklarının tahsilinden de vazgeçildiğini anımsattı. Selçuk, bu kiracıların 17 Ocak 2021'e kadar başvurmaları halinde borçlarına ilişkin yapılandırma olabileceğini ve bu noktada dava süreçlerinin sonlandırılacağını aktardı.

"Diyecektiniz ki, 'Oh, faize bir kuruş para vermedik'"

Teklifin 5. maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, faize, 18 yılda 500 milyar dolar ödendiğini ifade ederek, "Bu paraları buraya ödememiş olsaydınız, 'Oh, faize bir kuruş para vermedik, 22 tane nükleer santral yaptık. Oh, 15 tane Kanal İstanbul yaptık.' diyecektiniz." dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, küresel düzeyde son yıllarda süregelen olumsuz gelişmelere ve Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin borçluluk göstergeleri bakımından, benzer ülkelere göre düşük riskliliğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Bulut, hane halkı ve finans dışı kesim borçluluğunun benzer ülkelere kıyasla düşük seyretmesinin finansal istikrarın sürdürülebilirliğinde olumlu bir etken olduğunu vurguladı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Batman'ın Sason ilçesinde Metin HES baraj projesinin İl Genel Meclisi'nde defalarca reddedildiğini ancak projenin Valiliğin ısrarı sonucu 5'inci ayda geçirildiğini anlatarak, ilçe halkının bu projenin karşısında olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, hükümetleri tarafından hazırlanan bütçelerin hizmet ve yatırım bütçeleri olduğunun altını çizerek, eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlerle birlikte vatandaşa hizmetin öncelikli olduğu, insan merkezli yerli ve milli bütçeler olduğunu ifade etti.

"Erişilebilirlik ödüllerine 30 bini aşkın başvuru aldık"

Maddenin görüşülmesinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, iş kazalarını minimize etmek için denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, 165 bini aşkın iş güvenliği uzmanı ve 43 bine yakın iş yeri hekimi, ruhsatladırılmış 2 bi 447 ortak sağlık ve güvenlik birimi olduğunu bildirdi.

Engellilerin sosyal hayata katılımının önemine değinen Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2020 yılı erişilebilirlik yılı ilan edilmişti. Ama pandemi sebebiyle bunun farkındalığını inşallah salgından sonra 2021 yılında daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Erişilebilirlik Ödülleri'nin başvurularının devam ettiğini kaydeden Selçuk, 30 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı.

Salgının başından itibaren EBA'nın yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edildiğini belirten Selçuk, eğitim kategorisinde dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi olduğunu kaydetti.

AK Parti ve HDP arasında "Gergerlioğlu" tartışması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun " Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı" açıklamasına ilişkin "Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor, Türkiye'de çıplak arama yok." dediğini aktararak, çıplak aramaya maruz kalan kadınların açıklamaları olduğunu ve kendisinin bunları bizzat dinlediğini .

Zengin'in, Gergerlioğlu'nu itham ettiğini savunan Beştaş, özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, cezaevlerinde aramanın nasıl yapılacağının hukuk düzeni tarafından belirlendiğini ifade ederek, "Eğer bir Grup Başkanvekilinin böyle bir iddiası varsa bunun belgelerini verirler. Bizler de tahkikat yaparız, araştırırız. Varsa bir hukuka aykırılık, bunun hesabını hep beraber sorarız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından teklifin 4. ve 5. maddeleri kabul edildi.