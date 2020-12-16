TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi

16.12.2020 00:19
TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, 1. ve 2. maddeleri, üzerinde konuşma yapılmadan oylanarak kabul edildi.

Teklifin 3. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, cari açık, bütçe açığı, yatırımlar, Merkez Bankası rezervleri, devletin kurumlarının borç ve alacakları, mali durumları, kamu bankalarının borçlulukları ve işsizlik rakamlarının kendilerine 2000 öncesine dönüş bütçesiyle karşı karşıya olduklarını gösterdiğini öne sürdü.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Bütçe, bir devletin demokratik niteliğinin ilk şartı olup parlamento yoluyla millet adına hükümeti denetleme araçlarından birisidir. Bütçe, toplumsal gerçekleri kavramalı ve Türk milletinin beklentilerine cevap vermelidir." diye konuştu.

Taytak, Türkiye'nin 2020 yılında başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, doğal afetler, ekonomik saldırılar olmak üzere Suriye'den Libya'ya, Ege'den Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar pek çok tehditle mücadele ettiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Kovid-19 pandemisi süresince "sansürlenen gerçek sayıların Sağlık Bakanlığı tarafından henüz itiraf edildiği" yıkıcı bir dönemden geçildiğini savunarak, salgınla mücadelede fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Açıkel, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesine ilişkin taleplerini yinelediklerini söyledi. Açıkel, "2021 yılı bütçe teklifi, AK Parti'nin 18 yıllık kötü yönetiminin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın itiraf ettiği bir acı reçete bütçesidir." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınayarak, "Bunun sadece bir S-400 meselesi olmadığını, son dönemde Türkiye'nin gerek Doğu Akdeniz'de gerekse bölgesinde hakim güç olması ve özellikle savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımların meydana getirdiği rahatsızlığın dışa vurumu olarak görüyorum. Şunu herkes bilsin ki ülkemiz, diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalardan asla taviz vermeyecektir." dedi.

Kovid-19'un tüm dünyaya hızla yayılarak salgına dönüştüğünü ve ülkelerin sağlık sistemleri ile ekonomilerini derinden etkilediğini vurgulayan Özen, "Dünyanın tüm ülkeleri salgın karşısında birçok can kaybı vermiş ve büyük bir ekonomik daralmayla karşı karşıya kalmıştır. Dünyanın ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerinin sağlık sistemleri, bu süreçte sınıfta kalırken ülke olarak sağlık altyapımız ve insan kaynağımız sayesinde başarılı bir süreç yönetmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'daki vakalara ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştüğünü belirterek, "Hatay'da yoğun bakım yatak sayımız 622 ve bu hafta itibarıyla 82 yoğun bakım ilave edilmiş durumda. Dolayısıyla yine, bugün için, bu hafta için söylüyorum yoğun bakımda herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Oktay, Hatay'daki filyasyon ekibi sayısının 350'ye çıkarıldığını, her ekipte 3 kişinin bulunduğunu, dolayısıyla bin 50 kişilik bir filyasyon ekibinin faaliyette olduğunu kaydetti.

Alınan tedbirler sonucunda Hatay'daki vakaların üçte bir azaldığını ve bunun devam ettiğini aktaran Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en geç bir hafta içinde Hatay'a gideceğini aktardı.

Oktay'ın, soruları cevabının ardından teklifin 3. maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 3. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Aradan sonra Adan, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Milletvekili, Türkiye, Hatay, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi kabul edildi - Son Dakika


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