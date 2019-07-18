TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla...
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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:44 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti
, CHP, MHP
ve İYİ Parti
grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz
'de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye
'nin ve KKTC'nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir."
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