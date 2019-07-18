Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla...
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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla...

1 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz.

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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye'nin ve KKTC'nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir."
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:44 Kaynak: AA
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