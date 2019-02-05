Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (Als), Spinal Müsküler Atrofi (Sma), Multipl...

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (Als), Spinal Müsküler Atrofi (Sma), Multipl...

1 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve...

TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (Als), Spinal Müsküler Atrofi (Sma), Multipl..., System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:45 Kaynak: AA

Politika
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