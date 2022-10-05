Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

05.10.2022 21:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcılığını yaparken geçtiğimiz aylarda Sayıştay Üyeliğine seçilen Muhterem İnce, şimdi de TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı. Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.

OYLAMA ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci tur oylama yapıldı. İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

MUHTEREM İNCE ANAYA MAHKEMESİ ÜYESİ OLDU

Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı. Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

CHP VE HDP OYLAMAYA KATILMADI

Bu arada, CHP ve HDP oylamaya katılmadı.Üye seçimi sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurul gündemindeki konular tamamlandığı için birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu - Son Dakika
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