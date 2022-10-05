Bu arada, CHP ve HDP oylamaya katılmadı.

İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Muhterem İnce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi - Son Dakika

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