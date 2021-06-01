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TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı

01.06.2021 21:09
TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı, System.String[]

Meclis Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Meclis Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV artışı", HDP'nin "SADAT adlı kuruluş" ve CHP'nin "Marmara Denizi'nde görülen müsilaj" hakkındaki araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, hükümetin, geçen ay ÖTV'yi benzinde yüzde 53,87, motorinde yüzde 78,28, LPG'de yüzde 188,5 oranında artırdığını belirterek, bu artış sonrası litre fiyatının, benzinde 55 kuruş, motorinde 67 kuruş, LPG'de ise 35 kuruş yükseldiğini söyledi.

İktidarın "kaşıkla verip kepçeyle aldığını" öne süren Yaşar, "Bu konunun muhakkak, kati suretle araştırılması lazım. Çünkü bunun etkilemediği hiçbir alan yok; iğneden ipliğe bütün piyasaya tesir eden rakamlardan bahsediyoruz." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, iktidarın vergiyi kamyoncuya, taksiciye, minibüsçüye yüklediğini ileri sürerek, "Asgari ücret 2 bin 825 lira, peki açlık sınırı kaç para arkadaşlar? 2 bin 830 lira yani vatandaş karnını doyurmak için bile şu anda asgari ücret yetmiyor. Zamlar, yeni zamları getiriyor ve yurttaşlarımız bu zamlar altında eziliyor." sözlerini sarf etti.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, iktidarın ekonomiyi düzeltmek için başta akaryakıt ve enerji olmak üzere birçok alanda zam yaptığını, faturanın da vatandaşa yüklendiğini iddia etti.

Sümer, "ÖTV zamlarıyla vatandaşımızın cebinden günlük 59 milyon, aylık 1,7 milyar, yıllık 22 milyar daha fazla para çıkacak. Zaten pandemi dolayısıyla çok zor durumda olan, iş yapamayan, evine ekmek götüremeyen taksici esnafımıza, dolmuşçu esnafımıza, servisçi esnafımıza, nakliyeci esnafımıza 'Sen tamamen ortadan yok ol.' demektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 17 Mayıs 2018'den bu yana akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde eşelmobil sisteminin kullanıldığını, bu sistemin olmaması halinde bugün motorindeki ÖTV tutarının 2,05 lira olması gerektiğini anlattı.

Eşelmobil sayesinde ÖTV'nin bugün 1,06 lira olduğunu belirten Aydemir, "Bugün motorin 8,10 TL olması gerekirken eşelmobil uygulama sistemiyle 6,53 TL'dir. Yani devlet vergi alacağından vazgeçtiği için vatandaşımızın cebinden, tüketicinin cebinden daha az bir para çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Aydemir, 84 milyon vatandaşın partisinin "yandaşları" olduğunu vurgulayarak, "84 milyonu Allah'ın izniyle beslemeye de devam edeceğiz." dedi.

Bu yıl 4,5 aylık dönemde devletin 12,4 milyar liralık alacağından vazgeçtiğini bildiren Aydemir, bu tutarın 84 milyona gittiğini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yerinden söz alarak, dünyada petrol fiyatlarında düşüş görülmesine rağmen Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında artış görüldüğünü söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, akaryakıtta ÖTV artışıyla, esnafa salgınla mücadele kapsamında verilen destek tutarının 4 katının vatandaştan alınacağını savundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalar sonucunda, İYİ Parti'nin grup önerisi ile HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

"Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir sır..."

Genel Kurulda AK Parti'nin çalışma saatleri ve gündeme ilişkin grup önerisi de ele alındı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği "suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar maaş verdiği siyasetçinin" kimliğinin açıklanmasını istedi. AK Parti'deki herkesin bildiği ancak kimsenin bu ismi açıklamadığını öne süren Özel, "Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir sırrı, kendi sırrınız olarak bu Meclise dayatamazsınız. Bir mafya liderinden 10 bin dolar alan namussuz bu grupta yok, bu Mecliste olmadığını da bilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Eitaş ise "TBMM içinde şu anda bulunan milletvekillerinin hiçbir çeteden, hiçbir kimseden, aldığı maaşın dışında bir maaş alabilecek şerefsiz yoktur." yanıtını verdi.

Bakan Soylu'nun bu sözleri sarf etmesinin hemen ardından CHP'li bir milletvekilinin "O ben değilim." şeklinde mesaj paylaştığını aktaran Elitaş, "Sen değilsen niye üzerine niye alınıyorsun kardeşim? AK Parti'den, HDP'den, MHP'den, İYİ Parti'den kimse 'Ben değilim.' diye atmıyor ama demek ki yarası olan gocunurmuş." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu'nun, bu konuyu gündeme getirerek, kendi üzerindeki tartışmayı bulandırmayı hedeflediğini savunarak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan en kısa sürede bu ismin açıklanması konusunda girişimde bulunmasını talep etti.

AK Parti'li Elitaş, Bakan Soylu'nun "milletvekili" değil "siyasetçi" dediğine de işaret ederek, "Böyle bir şey varsa, savcı çağırır, sorar. Bu konuyla ilgili birisini ifade etmek zaten hukukumuza göre yasaktır." diye konuştu.

CHP'li Özel, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Bakan Soylu'yu TBMM'ye çağırarak bu ismi açıklamasını sağlamasını talep etti. Soylu'nun sözleriyle milletvekillerini zan altında bıraktığını söyleyen Özel, "Bu kişi, CHP'li olsaydı, Süleyman Soylu bugüne kadar gözünün yaşına bakar mıydı? Akılla, vicdanla konuşun, HDP'li veya İYİ Partili. Belli sizin siyasi partinizden birisi olduğu için Süleyman Soylu bu şantajı yapıyor, siz de ona hodri meydan çekemiyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylama sonucunda AK Parti'nin, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, TBMM, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı - Son Dakika


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