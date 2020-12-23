TBMM Genel Kurulunda "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası" tartışıldı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda "CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası" tartışıldı

23.12.2020 17:47
TBMM Genel Kurulunda

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması yürüttüğü iddiaları, TBMM Genel Kurulunda tartışma konusu oldu.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması yürüttüğü iddiaları, TBMM Genel Kurulunda tartışma konusu oldu.

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, "TRT'deki konuşması için teklifin TRT'den geldiğini ve son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanıyla uzun bir görüşme yaptığını söylediğini" aktardı.

Bu konuda iktidardan açıklama beklediklerini söyleyen Dervişoğlu, "Bu görüşme Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarının bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir?" sorusunu yöneltti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "O bahse konu kişinin televizyonda konuşturulmasının Cumhur İttifakı ile uzak yakın bir alakası yoktur, bilgimiz dahilinde de değildir. Bu açık ve nettir." dedi.

Akçay, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kimlerle birlikte kapalı kapılar ardında Anayasa taslağı hazırlıkları yapıldığı konusunda açık, net, milleti bilgilendiren bir açıklama yapılmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tartışmaların başladığı günden bu yana Anayasa profesörü Sayın İbrahim Kaboğlu'nu bir türlü Meclis'te göremiyoruz. Neden acaba? Neden bu anayasa hazırlık çalışmaları saklı tutuluyor veya önce kabul edildi kaç defa, daha sonra inkar edildi, daha sonra tevil edilmeye çalışıldı? Milletten gizli olarak birtakım çalışmaların yapıldığı konusunda da milletin zihninde ciddi şüpheler oluşmuştur. Ayrıca, tabii bir de kahvaltı hazırlıkları var, biliyorsunuz. O kahvaltıyı yapma arzusunda oldukları da çok açık, net bir şekilde ortaya çıkmıştır, anlaşılmıştır verdikleri cevap nedeniyle."

"Karar, HDP'ye yönelik bütün müdahaleyi mahkum etmiştir"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklamalarını anımsatarak, "Erdoğan'ın bu sözleriyle masumiyet karinesini ihlal ettiğini, tarafsızlığını yitirdiğini ve yargıya talimat verdiğini" iddia etti.

Demirtaş'ın yargılanmasında bütün iç hukuk yollarının tüketildiğini savunan Beştaş, AİHM'nin Demirtaş kararına ilişkin, "Bu karar, demokratik siyasete, HDP'ye yönelik bütün müdahaleyi, siyasi darbeyi, kumpası mahkum etmiştir." görüşünü savundu.

Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AİHM kararlarına uygun davranması ve tutuklu HDP'li siyasilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"İstediğimiz herkesle görüşürüz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Anayasa taslağını istediğimiz herkesle görüşürüz. Anayasa taslağı diye bir taslak yok." şeklinde konuştu.

HDP'nin Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi olduğunu, Meclis'in tüm çalışmalarında yer alan HDP'nin bir milletvekillinin de TBMM Başkanvekili olarak Genel Kurulu yönettiğini anlatan Özkoç, "Bizim, burada MHP dahil olmak üzere Türkiye'nin geleceğiyle ilgili görüşmeyeceğimiz hiçbir siyasi parti yoktur. Halkın oyunu alan, TBMM'ye gelen her siyasi parti bizim muhatabımızdır, oturur konuşuruz. Bunun da hesabını kimseye vermeyiz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Genel Kurul çalışmalarına katılıp katılmama gerekçesini MHP'ye açıklamak zorunda olmadıklarını, CHP'nin bir çalışma sistemi bulunduğunu dile getiren Engin Özkoç, Kaboğlu'nun gerektiğinde Genel Kurul çalışmalarına katıldığını söyledi.

"Bir şey gizlenirse anayasa çalışması baştan çökmüş olur"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'in bütün siyasi partilerin katılımıyla çalışma yapabildiğini ve bunu kendilerinin de arzu ettiğini dile getirdi.

Özkan, MHP ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın, milletten hiçbir şeyi gizlemeyen şeffaf ve denetlenebilir bir ittifak olduğunu belirtti.

Farklı siyasi parti gruplarının bir araya gelerek anayasa çalışması yapabileceğini ifade eden Cahit Özkan, "Anayasa çalışması için 3 parti bir araya gelir, eğer milletten bir şey gizlenirse, zaten anayasa çalışması baştan çökmüş olur. Bizler AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, kimlerle, hangi noktalarda mutabakata varılarak ne görüşüldü, bunların cevabını istiyoruz. Milletimiz bizden bunun hesabının sorulmasını istiyor." diye konuştu.

Terör örgütü yanlısı Abdülkadir Aktürk'ün, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef göstererek suikast çağrısında bulunduğunu söyleyen Özkan, Türkiye'de yaşam hakkını, özgürlük ve güvenlikleri teminat altına alarak bunların hesabını soracaklarını, Sayan'ın arkasında duracaklarını vurguladı.

"Terör örgütü üyeleriyle görüşüldüğü" iddiasını reddettiklerini belirten Cahit Özkan, "Çünkü terör örgütü üyelerinin ağzına bakılmaz. Örgüt üyelerinin ne dediğine bakmayacaksınız. Bu ülkenin seçilmiş iradesi Recep Tayyip Erdoğan, yargı makamları, siyasi yelpazede meşru siyaset içerisinde olanlar ne demiş, buna bakmak lazım. Yalanla, dolanla, terör örgütünün ağzına bakarak Türkiye'nin geleceği tayin edilmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Yalandan medet ummanın kimseye bir faydası yok"

İYİ Parti'li Dervişoğlu, anayasa çalışması iddialarının ilgili siyasi parti liderlerince yalanlandığını belirterek, "Yalandan medet ummanın kimseye bir faydası yoktur." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, AK Parti'li Özkan'a, "Osman Öcalan ile görüşülmesi meselesinden MHP'nin haberi var mıdır? Yoksa niye vermediniz?" sorusunu yöneltti.

MHP'li Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın anayasa çalışmaları yürüttüğüne ilişkin açıklamalarda bulunduğunu aktararak, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcilerinin yürüttüğü anayasa çalışmasının milletten saklandığını söyledi.

CHP'li Özkoç da "MHP birisine soru sormak istiyorsa, desteklediği Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti'ye 'Oslo görüşmelerinde, Dolmabahçe Sarayı'nda neler görüştünüz?' diye sorsun." şeklinde konuştu.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, konuşması sırasında Özkoç'un maskesini takmasını istedi. Engin Özkoç'un, "Bizi manipüle etmeye çalışmayın." diye tepki gösterdiği Bilgiç, "Benim görevim aynı şekilde sizlerin ve çalışan arkadaşlarımızın sıhhatini korumak." karşılığını verdi.

Özkoç, "CHP, varlığı boyunca ne terör örgütleriyle bir araya gelmiştir, ne terör örgütlerini desteklemiştir, ne kapalı kapılar ardında FETÖ ile birlikte olanlarla bir araya gelip plan ve hesap yapmıştır. Ne yapıyorsa milleti, ülkesi, bayrağı için yapıyor." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ise "Milli iradenin hakimiyetini, milletin verdiği yetkiyi kullanan Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti, bugüne kadar terör örgütüne 'Ey terör örgütü silahı bırakacaksın, gömeceksin. Bunun haricinde sana yaşam hakkı vermeyiz' dedik. Silahlara davrandığı zaman kimin terör örgütleriyle beraber olduğu da milletimizin huzurundadır." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda 'CHP, HDP ve İYİ Parti'nin anayasa çalışması iddiası' tartışıldı - Son Dakika


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