TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

25.12.2020 16:59
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ilk olarak İYİ Parti'nin "tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunları"na ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, tekstil sektörünün salgın yüzünden ekonomik buhran içerisinde olduğunu dile getirerek, "Sektördeki daralma sürecinin daha kolay atlatılabilmesi için desteklerin artırılması, gümrük vergilerinin azaltılması gerekmektedir. Sektörde kirasını bile ödemeyecek durumda olanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sorunlarının araştırılması gekekiyor." dedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, pandemi sürecinde daralma yaşanan tekstil sektörüne yönelik tedbirlerin daha bütünsel olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Pekgözegü, sadece işletmeleri değil çalışanları da gözeten bir açıdan gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, tekstil sektörünün finansman, girdi fiyatları ve rekabeti artıran konularda sorunlarının bulunduğuna işaret ederek, "Tekstil sektörünün yapısal sorunları ortada. Böyle bir sektörü, yerli ve milli bir mesele olarak görerek hepimizin ortak bir tavırla araştırıp bu sektörü daha iyi bir yere getirmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tekstil ve konfeksiyon sektörünün rekabetçi pazarlardan birisi olduğunu, Türkiye'de özellikle sanayi ve istihdamda bu sektörün ilk sırada olduğunu dile getirdi. Erdoğan, hükümetin tekstil ve konfeksiyon sektörünün her zaman yanında olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "asgari ücret" konusunda verdiği grup önerisi üzerinde söz alan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de milyonlarca insanın asgari ücretin ne olacağını merak ettiğini ancak bu konuda hükümetten kimsenin konuşmadığını söyledi. Türkiye'de milyonlarca insanın açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum olduğunu ifade eden İpekyüz, "Bir ülkede yardımlar artıyorsa, sadakaya dönüşüyorsa, yoksulluk konuşuluyorsa asgari ücretliler mağdur düzeyindedir." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, asgari ücrete kalıcı ve köklü çözümler bulunması gerektiğini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının fitre miktarı altında verilen asgari ücretin yoksulluğa mahkumiyet olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, herkesin gözü kulağının Asgrai Ücret Tespit Komisyonunun yürüttüğü görüşmelerde olduğunu dile getirerek, "On milyona yakın asgari ücretli işçi, ailesiyle birlikte açlık sınırının altında yaşarken temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş beklemektedir." dedi.

Beko, asgari ücret kararını verenlerin adil ve vicdanlı olmasını beklediklerini, asgari ücretin sadece çalışan işçilerin meselesi değil, bir memleket sorunu olduğunu ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, brüt asgari ücretin Fransa'da, İngiltere'de, İspanya'da bin avronun üzerinde, Türkiye'de de 400 avro civarında olduğunu aktararak, "Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye rakamsal olarak, 26 ülke içerisinde 20'nci sıradadır. Arzu ettiğimiz, hoşumuza giden bir tablo değildir gerçekten. Ancak yine Avrupa İstatistik Ofisinin verilerinde asgari ücretin satın alma gücüne göre bir kıyaslama yapıldığında Türkiye, 26 Avrupa ülkesi içerisinde 8'inci sıradadır." diye konuştu.

Ülkede çalışan herkesin, emek veren herkesin hak ettiği değeri, emeğinin karşılığını almasını önemseyen bir iktidar olduklarını belirten Yegin, iktidarları sürecinde bu anlayışı hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi ile CHP'nin "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının hakları"na ilişkin verdiği araştırma önergesi de yapılan müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Grup önerilerinin oylanmasının ardından Genel Kurulda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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