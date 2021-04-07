TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "HES Projeleri"ne ilişkin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Konya'da kaza kırıma uğrayan askeri gösteri uçağının şehit pilotuna Allah'tan rahmet diledi.

Bingöl, tüm ülkelerin en önemli gereksinimlerinin başında enerjinin geldiğini, gelişmiş ülkelerin bu enerji gereksinimini temiz, yenilenebilir, ekosisteme zarar vermeyen, insanları koruyan bir anlayışla karşıladığını ifade etti.

Söz konusu enerjinin Türkiye'de ekosistem düşünülmeden üretildiğini ileri süren Bingöl, "Tüm dünyada su kaynaklarıyla üretilen enerji yeni teknoloji ile temiz, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve aynı zamanda toplumsal zararı olmayan bir anlayışla üretiliyor. Bizim ülkemizde bu yöntem kontrolsüz bir şekilde, ekosistem düşünülmeden, su kaynaklarındaki canlılar dikkate alınmadan, toplumsal duyarlılıktan uzak, sadece rant amaçlı bir anlayışla yapılıyor." dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Türkiye'nin en önemli sorununun dışa bağımlılık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağlıkta, sanayide, savunmada ve enerjide dışa bağımlı olduğunu ifade eden Öztürk, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Bakanlık tüm hidroelektrik potansiyelimizi harekete geçirme stratejisiyle hareket ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı tabii ki artırılmalıdır ancak tüm hidroelektrik potansiyelimizin harekete geçirilmesi doğru bir yaklaşım mıdır, insanın olduğu yerde bu tartışılır." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da HES'lerin desteklenecek projeler olmadığını ve yenilenebilir enerji kapsamından çıkarılması gerektiğini söyledi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise dünyada temiz ve geri dönüşümü bulunan, çevre kirliliği yaratmayan, havayı kirletmeyen bir enerji olarak bilinen HES'lerin bir çok yararının bulunduğunu belirtti.

Türkiye için önemli olan HES'lere karşı halkın, yeterli bilgiye sahip olmayan bazı kişi, lobi ve kuruluşlar tarafından yanlış bilgilendirildiğini, bunun sonucunda da halkın HES'lere karşı bir tavır almaya yönlendirildiğini vurgulayan Çivitcioğlu, "HES'ler UNESCO ve AB tarafından çevre dostu olarak tanımlanmaktadır. Kurulduğu alanlarda yeni istihdam olanakları yaratan HES'ler aynı zamanda o bölgenin kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. HES'ler atık oluşturmamakta ve çevreyi kirletmemektedir. HES'ler yüksek verim sağlayan yenilenebilir temiz yapılardır." dedi.

Konuşmaların ardından CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan HDP'nin "İstanbul Sözleşmesi", İYİ Parti'nin "Güvenlik korucularının sorunları" ile ilgili araştırma önergelerinin görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de kabul edilmedi.

Bu arada HDP'nin önergesinin görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, konuşması sırasında tansiyonunun düştüğünü belirterek müsaade istedi. Bu sırada TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.

Uygur, AK Parti milletvekillerinin yardımıyla salondan çıkarıldı.

Aranın ardından Erdoğmuş, "Sayın vekilimizin durumu iyidir. Biraz dinlenecek ve sonrasında çalışmalara iştirak edecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Grup önerilerinden sonra, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.