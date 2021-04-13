TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları olduğunu dile getirerek, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün yargılanmasına devam edildiğinin, Anayasa gereğince TBMM Başkanlığına bildirildiğini söyledi.

Genel Kurulda, daha sonra partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin, "Merkez Bankasının siyasi baskı altında olup olmadığı, Para Politikası Kurulu kararları" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Merkez Bankası rezervlerinde 128 milyar dolar erime olduğunu kaydederek, "Yapılan işin ne olduğunu halen bilen yok. Bu para hangi yöntemle gitmiş, kime gitmiş, kaç liradan gitmiş, bunun bilgisi ortada yok. Bununla ilgili adam akıllı bir açıklama da yok." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise "128 milyar dolar nerede?" sorusunu soranların haklarında soruşturma açıldığını savunarak, "Bu, sizin düğünde biriktirdiğiniz altınlardan oluşturduğunuz bir para değil, bu ülkenin kaynağı. Kime verdiniz, kime sattınız?" sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da 128 milyar doların nerede olduğunu sorarak, "Yiğidin soğana muhtaç olduğu bir ülkede, bir milletvekilinin bunu sorması temel görevdir." diye konuştu.

Karabat, "Dolar yerindeyse vatandaşa soğan vermeyin. Vatandaşa direkt dolar verin. ya vatandaşa verin ya da hesap verin. Bunların hiçbirini de bilmiyorsanız emaneti ehline verin." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen bir ticaret savaşının ardından yine dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dengeleri değiştirdiğini ve etkisinin halen sürdüğünü dile getirdi.

Ülkelerin siyasi, iktisadi, sosyal anlamda zor bir süreçten geçtiğini, kalıcı büyümeyi sürdürmenin, dış ticaret dengesini sağlamanın, üretimi ve istihdamı güçlendirmenin, her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Koçer, şunları kaydetti:

"Yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin temel makro dengeleri korunmaktadır. Yapısal bir bozulma söz konusu değildir. Belirli dönemlerde döviz kurundaki aşırı dalgalanmayı Merkez Bankası ve hükümetimiz, zamanında ve etkili olarak uyguladığı sıkı para politikası önlemleriyle durdurmayı başarmıştır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik atılan somut adımlar sonucunda hem yatırımlar hem de ihracat büyümeye, son derece güçlü bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı için pozitif rakamlar gelmeye devam ediyor."

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"128 milyar dolar buharlaştı"

Daha sonra CHP'nin, "Merkez Bankasındaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle, kime satıldığı" ile ilgili genel görüşme önergesinin görüşmelerinin bugün yapılması önerisi ele alındı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Erdoğan'ın 'şahsım hükümeti' işbaşına geldiğinden beri Merkez Bankası kasasına girmesi gereken 128 milyar dolar buharlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının, kasasının 45 milyar dolar açık verdiğini ileri süren Öztrak, "Demek ki birilerinin dediği gibi 128 milyar dolar kasada yok. Kapıya alacaklılar dayansa kasa tam takır. Bu rezervi neden, kime, kaça sattınız?" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise günlerdir asılsız bir karalama kampanyasıyla başlatılan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna, birtakım ekonomik göstergeler ve hatırlatmalarla cevap vermek istediğini vurguladı.

Ağustos 2018'de başlayan ve sonrasında devam eden kur ataklarının, hükümetin aldığı önlemlerle bertaraf edildiğini anımsatan Savaş, dünya ekonomilerinin, 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir döneme girdiğini hatırlattı.

Merkez Bankasının, rezervlerin yönetiminde ülke menfaatlerine öncelik verdiğini belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Rezervler, bu çerçevede karşılaşılan iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, dış borç servisinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve Türk Lirasının itibarının korunması amacıyla kullanılır. Döviz arzının azaldığı hatta tamamen kesildiği, döviz talebinin ise arttığı dönemlerde ekonomide tüm kesimlerin döviz taleplerinin karşılanması için rezervlerin kullanılması gerekebilir. Aksi halde iki yol karşımıza çıkar; ya faiz artıracaksınız ya da IMF'ye gideceksiniz. Dünyanın pandemiyle mücadele ettiği bir dönemde, üretimin ve tüketimin durduğu bir ortamda faizi artırdığınızı düşünün. İstihdam, büyüme, reel sektör, bankacılık kesimi dahil her sektörü etkileyen büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabilirdik. Diğer ihtimal ise IMF'den borçlanarak ekonomik bağımsızlıktan ödün vermemizi gerektirecek bir süreç ortaya çıkarırdı. Bu yöntemlere başvurmadan bir mücadeleye girmek belli ki birilerini rahatsız etti, etmeye de devam edecektir. Merkez Bankası bilançosunda bir varlığın azalması halinde yerine başka bir varlık girmektedir. Bilanço açık ve net bir şekilde ortadayken, buharlaşan ve kaybolan bir döviz rezervinden bahsetmek anlamsızdır ve bu tamamen art niyetli bir söylemdir."

CHP'nin önerisi, yapılan oylama sonucunda reddedildi.

Genel Kurulda, HDP'nin, "kamu bankalarına yapılan atamalar" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisi de kabul edilmedi.

AK Parti grup önerisi

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda, bugün Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. "Temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülecek kanun teklifinin, birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanacak.

Yarın Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek. Teklifin görüşmelerine perşembe günü devam edilecek.

Öte yandan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, Çay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi kabul edilmedi.