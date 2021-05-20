TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, partisinin Rize İkizdere Eskencidere Vadisi'nde yapılması planlanan taş ocağı hakkındaki önergesi hakkındaki konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e İkizdere'de yapılan sözlü sataşmadan dolayı İYİ Partililerden ve Akşener'den Rizeliler adına özür dilediğini belirterek, "Marjinal, kendini bilmez, zorba bir grup tarafından yapılmış bu şey, Rize'yi asla bağlamaz." ifadelerini kullandı.

İkizdere Eskenci Vadisi'nde liman inşaatı için yapılmaya çalışılan taş ocağına yanlış bir alan seçildiğini iddia eden Bekaroğlu, burasının ormanla kaplı, tarım alanları bulunan bir bölge olduğunu söyledi.

Bekaroğlu, endemik, soyu tükenmekte olan hayvanlarla ilgili bir bölge olduğunu, sel ve heyelan tehlikesinin de bulunduğunu ifade ederek, "Burada taş ocağı yapılması akla ziyan bir girişimdir ama inadına yapılıyor, yapılırken de dünya kadar yalan söyleniyor." dedi.

Limana karşı çıkılmadığını dile getiren Bekaroğlu, gerekli bazalt taşının kıraç alanlardan alınmasına dair bir tepki olduğunu aktardı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, bölgede incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ve partililere söylenen sözlerin kabul edilebilir olmadığını belirterek, bunu protesto ettiğini bildirdi.

Kabukcuoğlu, İkizdere'deki lojistik merkez ve liman inşaatı nedeniyle vadi boyunca yerleşim alanlarının, akarsuların zarar göreceğini ve yer üstü sularının azalacağını öne sürdü.

Bölgede yapılması planlanan limanla alakalı projenin de tabiata, doğal varlıklara düşman olduğunu savunan Kabukcuoğlu, "Proje için yeterli fizibilite yapıldı mı?" diye sordu.

Tabiatın keyfi şekilde yok edilmesinin amaçlandığını ileri süren Kabukcuoğlu, İkizdereli vatandaşların verdiği mücadeleyi haklı gösteren pek çok neden bulunduğunu, bölgenin dünyada korunması gereken 200 vadiden biri olduğunu söyledi. Kabukcuoğlu, hükümetin buraya kol kanat germesi gerekirken halkın taleplerine sırt çevrildiğini ileri sürdü.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İkizdere'de 2 ayı aşkın süredir bir direniş gerçekleştiğini ve AK Parti'nin Karadeniz'deki oyunlarının bozulduğunu iddia ederek, İkizdere'de yapılması planlanan liman projesinin de hayali olduğunu savundu.

Rize İkizdereli olduğunu da belirten Çepni, İkizdere'deki projenin çay ve bal üretimini bitireceğini, suyu yok edeceğini iddia eden Çepni, bölgedeki iki köy halkının hayatını etkileyeceğini öne sürdü.

"Yüzde 99'u yalan"

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da konuşmasında "Söylenenleri dinliyorum ama yüzde 99'u yalan" ifadelerini kullandı.

Taş ocağının 70 yıl işletme yapacağı, çay tarlalarının işgal edileceği, doğanın tahrip edileceği iddialarını yalanlayan Bak, taş ocağının 3 yıl çalışacağını, tarlalara dokunulmayacağını çayın vatandaştan alınacağını ve sonrasında bölgede rehabilitasyon çalışması yapılacağını söyledi.

Bak, bölgede yaklaşık 7-8 ton bal üretildiğini ve bunun karşılanacağını, kovanların da başka yerde değerlendirileceğini dile getirdi.

İkizdere Limanı'nın bölge için 800, lojistik yapısıyla 8 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade eden Bak, projenin bölgenin gelişmesi için önemli olduğunu ve Rizeli vatandaşların da projeyi desteklediklerini bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerinden söz alarak, hiç kimsenin Türkiye'nin lehine bir projeye karşı olmadığını ancak bir ağacın 20-50-100 yılda yetiştiğini ifade etti.

Şov yapmaya çalışmadıklarını dile getiren Özkoç, daha faklı yer varken o bölgeden taş çıkarmak için ağaçların kesilmek istendiğini ve yeşilin yok edildiğini belirtti.

CHP'li Bekaroğlu da tekrar söz alarak yalan söylemediklerini, Rize'de limana tek bir kişinin karşı çıkmadığını belirterek, "Herkes o limanı yıllardan beri istiyor ve bekliyor. Söylenen şey şu: Rize'deki dağlardaki kayaların tamamı bazalt taşları, sert bazalt gerekiyor denizi doldurmak için. 15-20 kilometre içeri girseler bu taşı bulacaklar. Niye inat ediyorlar anlamış değiliz." diye konuştu.

HDP'li Çepni de Türkiye'de rehabilite edilmiş bir taş ocağı örneği olmadığını iddia etti.

AK Partili Bak ise İstanbul Alibeyköy'de, Haliç temizlenirken çamurun boşaltıldığı ve üzeri park yapılmış bir taş ocağı ile İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu bölgenin de kömür ve taş ocağı olduğunu söyledi.

Bak, Rizelilerin yatırımlara karşı olmadığını ama provokasyonlara da gelmeyeceğini, çevreye azami dikkat ederek yatırımları yapacaklarını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, burada yapılan konuşmaların, sonrasında neye mal olacağının görülmesi gerektiğini belirterek, siyasetçinin doğru dil kullanmaz ve doğru dili inşa etmeyi beceremezse kontrol edilemeyen tartışmaların da olayların da çıkabileceğini savundu.

Geçmişte yaşananlardan ders alınması gerektiğini belirten Dervişoğlu, sıradan bilgilere dayanarak Meclis kürsünün işgal edilmemesini istedi.

"İYİ Parti'nin hiçbir temsilcisi, lideri başta olmak üzere, Filistin'e zulmeden cani İsrail başını kutsamaz." diyen Dervişoğlu, Akşener'in konuşmasında "Netanyahu ve destekçilerini şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu, bu insanlık ayıbına karşı Filistinlilerin yanında birlik olmaya ve Netanyahu vahşetine dur demeye çağırıyorum." dediğini de aktardı.

Dervişoğlu, Akşener'in sözlerinin cımbızlandığını ve art niyetli bir kişi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımla tehdit edildiğini söyledi.

AK Parti'nin çalışma saatleriyle ilgili önerisi kabul edildi

CHP'nin önergesinin yanı sıra İYİ Parti'nin, "şiddet olaylarının ve cinayetlerin altında yatan nedenler", HDP'nin "İstanbul Sözleşmesi" hakkındaki önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanmaması halinde Genel Kurul'un 21 Mayıs Cuma günü de toplanmasına yönelik önerisi kabul edildi.

Genel Kurul'da, daha sonra AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.