TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevini kötüye kullandığıyla ilgili iddiaların araştırılması hakkında verdiği önergenin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ruhsar Pekcan'ın, eşine ait şirket ile ilgili ticaretinin kanunen yasak olduğunu ileri sürdü.

Bu ticaretin nüfuz ticareti olarak adlandırıldığını savunan Tanal, "Eski Bakan çıkıp diyor ki 'Evet ben bu sözleşmeyi yaptım, bu malı da bakanlığa satın aldım' diyor. Böylece suçu ikrar ediyor. Bu nüfuzunu kullandığını ortaya koyuyor. Soruşturma açılması için Millet İttifakı olarak bizim oylarımız yetmiyor. Eğer soruşturma izni verilmezse bu vebal hem AK Parti'nin hem de MHP'nin boynunda kalır." diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kamuda denetimsiz alanların oluşturulduğunun yoğun şekilde görüldüğünü ileri sürdü.

Bu uygulamaların derhal ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Öztürk, "Kamu kurumlarının çok azının denetlenebilmesi ne yazık ki ülkemizin normali haline dönüştürülmüştür. Konunun özelinde eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendisi ve eşinin ortağı olduğu firmaya ticari çıkar sağlamıştır. Kamu yönetiminde güçlü denetim şarttır." dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili iddialar konusunda AK Parti'nin neden sessiz olduğunu merak ettiğini söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olduğunu, darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygıyla yad ettiğini söyledi.

Artık eski Türkiye'nin olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesinin yok sayıldığı vesayet odaklarına karşı mücadele eden bir ülke haline gelindiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız sayesinde darbelere ve darbecilere geçit vermeyen bir ülke haline geldik." dedi.

Çelik, Ticaret Bakanlığının Kovid-19 salgınının başladığı günden itibaren halkın sağlığının korunması noktasında gerekli tüm önlemleri aldığını anlattı.

Eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın salgın sürecinde Türkiye'de gerekli olan koruyucu malzemelerin temini konusunda canla başla çalıştığının altını çizen Çelik, "Bakanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmanın farklı amaçlara hizmet ettiğini düşünmekteyim. Bununla ilgili elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin konuyu yargıya taşımaları gerekmektedir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

HDP'nin "Cinsiyet eşitsizliği", İYİ Parti'nin "Rize ilinde yaşanan işsizliğin nedenleri"nin araştırılması önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri de kabul edilmedi.

Daha sonra dün görüşmeleri tamamlanan bazı uluslararası anlaşmaların oylamasına geçildi.