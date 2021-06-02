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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

02.06.2021 18:05
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin "tarım sektörünün ve çiftçilerin sorunları" hakkında Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, iktidarın vaat ettiği halde milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye desteğin verilmediğini iddia etti.

Yüzde 7'lik köy nüfusunun daha da düşeceğini öne süren Kabukçuoğlu, çiftçilerin şahsa yönelik vergi affı istemediklerini, sadece emeklerinin karşılığını istediklerini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, çiftçinin borcunun silinmesi gerektiğini savunarak, "Sizin çiftçiye 300-350 milyar lira borcunuz var." dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, ekim-dikim döneminde yağış miktarında yüzde 30 civarında bir azalma olduğunu belirterek, buna yönelik önlemler alındığını ve Türkiye'nin bundan etkilenmeyeceğini söyledi.

İllerde tespitler yapılmaya başladığını açıklayan Kılıç, "Sigortalı olanlar zaten etkilenmeyecek, sigortası olmayanlarda da ürün kaybı miktarı kadar, özellikle üretim zamanlarında, istihsali yapıldığı zamanlarda yapıyoruz ki çiftçinin ilave kaybı olmasın, tam karşılığını bulalım ve bunlar da hükümetimiz aracılığıyla karşılanacak Ayrıca Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Strateji Başkanlığı bununla alakalı, neler yapılacağıyla alakalı da çalışma yapıyor. Çiftçimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mağdur edilmeyecek." bilgisini paylaştı.

"Salgına rağmen susuzluk yoksa yaptığımız büyük eserler neticesinde"

Partisinin "Kuraklıktan dolayı çiftçilerin karşılaştığı sorunlar" hakkında araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, iklim krizinden hem tarım hem de hayvancılığın etkilendiğini, Türkiye'de iklim krizinin önemli bir konu olarak ele alınmadığını öne sürdü.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Mecliste küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla alakalı bir komisyon kurulduğunu hatırlatarak, bu konuda dünya çapında 44 uzmanı dinlediklerini ve çalışmanın bir ay içinde tamamlanarak Meclise rapor olarak sunulacağını açıkladı.

Eroğlu, 262 şehir ve büyük ilçenin uzun vadeli su meselesini çözdüklerini anlatarak, kuraklığa rağmen şehirlerde suların aktığına dikkati çekti.

Bu kuraklığın da aşılacağını vurgulayan Eroğlu, "Bugün salgına rağmen susuzluk yoksa yaptığımız büyük eserler neticesindedir." dedi.

"Bir suç varsa gidin, suç duyurusunda bulunun"

Partisinin "Organize suç örgütleriyle siyaset dünyası arasındaki ilişkilere dair iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılması" hakkında verdiği önergenin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Yavru vatana bakın, Türkiye'deki iddialar için oy birliğiyle komisyon kuruldu. Burada ya temiz bir devlete, şeffaf bir devlete el kaldıracaksınız ya da karanlığa el kaldıracaksınız, bu tercih sizin." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, meseleye devletin itibarı açısından baktıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanı'nın kenara çekilmesinde fayda vardır. Delilleri toplayacak kolluk gücünün rahatlatılması, yargının siyasi baskı hissetmeden görevini yerine getirebilmesi, adalet mekanizmasının gölgesiz çalışabilmesi için bu şarttır." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, suç örgütleri ile etkin bir mücadele yapıldığını belirterek, "AK Parti bütün terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ederek buraya geldi. Mücadelemiz de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Suç örgütü liderinin ne dediği, ne zaman ve nerede söylediğine bakılması gerektiğinin altını çizen Özkaya, "PKK terör örgütünün liderleri inlerinden, 'Suç örgütünün lideri çok doğru söylüyor, konu araştırılmalı' diyor. Muhalefet de benzer şey söylüyor. Bir suç varsa, gidin suç duyurusunda bulunun." dedi.

Özkaya, savcılıklar tarafından soruşturmalar açıldığına işaret etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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