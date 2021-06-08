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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

08.06.2021 20:36
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "suç örgütleri" hakkındaki Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili söz alan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Türkiye'de bir süredir bir suç örgütü aktörünün video görüntülerinin gündemde bulunduğunu, bu videolara karşı başta cumhuriyet savcıları olmak üzere iddia sahibi yetkililerinin suskun olduğunu öne sürdü.

İddialar arasında ciddi ithamların bulunduğunu, durumla ilgili cumhuriyet savcılarının araştırma başlatması gerektiğini belirten Zeybek, "Bağımsız ve tarafsız bir yargı varsa bu iddialar ihbar kabul edilip soruşturma açılır. Bu devleti çürüten kimse araştıralım, suçsuz olanları aklayalım, suçluları cezalandıralım, daha doğrusu yargıya götürelim. 27 yıl cumhuriyet savcılığı yapmış birisi olarak buradan sesleniyorum; sayın savcılar, eğer vicdanınız varsa derhal harekete geçin. Aksi halde bu devletin çürümesinin ortağı olursunuz. Kokmayın, korkaklar adalet dağıtamaz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik de devletlerin ne kadar adil yönetilirse yönetilsin içinde mutlaka kirli labirentleri barındırdığını söyledi.

Kısmi arızaların geçmişte tolere edilebildiğini, son 19 yılda devletin meşru nizamının kirletildiğini ileri süren Çelik, "Yönetim bilimi, bunun adına 'çürüme' diyor. Tüm toplum hayatı mafya düzenine terk edilmişken böyle bir düzen hangi tanıma sığar. Devlet bizim için kutludur. Devlet bağımsızlığımızın ebedi teminatıdır. Mafyalaşmış düzen cumhuriyet savcılarının eliyle çökertilmelidir." dedi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de araştırma önergesini desteklediklerini söyledi.

Suç örgütlerinin, suç işlemeye devam ettiğini iddia eden Bülbül, "İçişleri Bakanlığı 'suçişleri bakanlığı' olmuştur. Bu konu tüm boyutlarıyla araştırılmalıdır." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise CHP'li Zeybek'in görev yaptığı 2000'li yıllar öncesini de hatırlatmasını beklediğini, o yıllarda gazete ve televizyonlarda her gün bir hesaplaşmaya tanık olduklarını belirtti.

Basının en son attığı başlığın "Türkiye mafyaya teslim oldu" olduğunun altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları olarak göreve geldiğimiz günden itibaren işimiz bir taraftan terör örgütleri ile diğer taraftan mafya ve organize suç örgütleriyle etkin bir mücadele etmek oldu. Türkiye'de mafyayı biz çökerttik. Hiçbir çeteleşmeye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde de müsaade edilmemiştir. Hukuk devleti ilkesinden bahsediyorsunuz. Hukuk devleti ilkesine en çok zararı veren sizlersiniz. Elinizde somut bir delil varsa cumhuriyet savcılıkları orada. Bilgi ve belgeleri teslim edin. Soyut iddialarla Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanlarının, mafyacıların, çetecilerin, FETÖ'cülerin çalıştığı algıya, kirli senaryoya alet olmayın. 17-25 Aralık sonrasında sürekli FETÖ'nün söylemlerini burada tekrar ettiniz. Genel Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında sahte ses kayıtlarını dinletti. Sonra ne oldu? 15 Temmuz'dan sonra mahcup oldunuz. Buradan söylüyorum, yine mahcup olacaksınız. Burası büyük Türk milletinin Meclisi. Bu yüce çatının gündemini Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanları, mafyacılar, planlanmış yapıların belirleyeceği bir yer değildir. "

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sataşmadan dolayı söz alarak, Kaya'nın kendilerine yönelik ithamlarının asıl sahibinin MHP olduğunu, bahsi geçen 2000'li yıllarda iktidar olan partinin MHP olduğunu söyledi.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Partili Kaya'nın 2000'li yıllar öncesinden bahsettiğini, 1990'lı yıllarda yaşanan sıkıntıları, terörle iç içe geçmiş mafya ilişkilerini, PKK ile iç içe geçmiş uyuşturucu kaçakçılarını, bunların mafya adı altında sol örgütlerle hareket ettiği dönemleri çok iyi hatırladıklarını söyledi.

Bülbül, 3,5 yıllık koalisyon döneminde hesabını veremeyecekleri hiçbir şeyin olmadığını belirterek, "Özgür Özel; HDP her seferinde çıkıp 'Koçgiri isyanında kan akıtıldı, Kürtlere katliam yapıldı.' diyor. Biz asla kabul etmiyoruz. 'Şeyh Sait isyanında Kürtler asimile edildi, yok edildi, soykırıma uğratıldı.' diyorlar, biz kabul etmiyoruz. Yine 'Dersim isyanında yok edildik, katledildik.' diyor, biz yine kabul etmiyoruz ama Özgür Özel'den CHP'nin grup başkanvekili olarak bir gün çık ses çıktığını görmedik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Bu Mecliste 600 milletvekilinin hiçbiri bir mafya liderine sahip çıkmaz. Hiçbir milletvekili kendi gündemini mafyanın gündemine mahkum etmez. Terörle mücadelede, çetelerle mücadelede, mafya ile mücadelede ceza kanunundaki birçok kanuni cezayı artıran Cumhur İttifakı'dır. Bizler bu adamlarla mücadeleyi devlete sahip çıkmak için, şeffaf, demokratik bir inşa için çok önemli gören bir ekibiz. Tüm dünya bizim mafyalara tavrımızı bilir. Dün başka, bugün başka değil, duruşumuz nettir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

HDP'nin "Kamu bankalarınca verilen krediler", İYİ Parti'nin "Plastik atık ithalatı"nın araştırılması önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri de kabul edilmedi.

Daha sonra İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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