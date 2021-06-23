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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

23.06.2021 18:42
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin "Polisi intihara sürükleyen mevcut durumların tespit edilerek bu sorunların çözümü ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi" hakkında Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'de en fazla intihar eden meslek grubunun polislik olduğunu söyledi.

Bunun yeni bir sorun olmadığını ifade eden Bakan, şunları kaydetti:

"Polisler feryat ediyor, polisin derdiyle dertlenen yok. 15 yıllık 20 yıllık polisler intihar ediyor. Emeklilik yaşına gelmiş bir polis neden intihar eder? Kamu Denetçiliği Kurumunun raporunda; haftada 40 saat çalışması gereken polis, haftada 59 saat çalışıyor şeklinde belirtiliyor. Aynı raporda ağır çalışmalar nedeniyle polislerin psikolojisinin bozulduğu, cinnet, intihar vakalarının meslek içerisinde çok sık görüldüğü, aile ve sosyal hayatlarında sıkıntıların çok sık yaşandığı belirtiliyor. Polisin 30 tane ek görevi var."

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli de polisin iş yükünün her geçen gün arttığını, ağır koşullar altında çalıştırılan polislerin ailelerini göremediğini ileri sürdü.

İntihar vakalarına ilişkin son dönemde verilere ulaşılamadığını söyleyen Cinisli, "Sorunların önlenmesi için artan intihar vakaları araştırılmalı. Polislerimize psikolog ve sosyolog desteği sağlanmalı. Polislik eski cazibeli dönemine döndürülmeli. Mecburiyetten polislik yapılmamalıdır. Polisliğin gıdası elbette ki vatan ve insan sevgisidir. Sorumlular talihsiz beyanlardan uzak durmalıdırlar." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da AK Parti iktidarının ülkeyi polis devletine dönüştürdüğünü ileri sürdü.

Avrupa'da ortalama 100 bin vatandaş için 340 polis bulunurken Türkiye'de 100 bin kişiye 494 polisin düştüğünü belirten Kerestecioğlu, "Sayı her geçen gün artıyor. Çünkü üniversite okuyan, meslekleri ile alakalı iş bulamayan gençler son çare olarak polislik başvurusu yapıyor. Çoğu zaman tekrar işsiz kalma korkusuyla emirlere sorgusuz sualsiz itaat etmek, mobinge sessiz kalmak zorunda hissediyorlar kendilerini. AK Parti ve MHP iktidarının bu baskı rejimi değişmeden kimsenin huzur bulamayacağı ortadadır." diye konuştu.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise intiharın, her gelişim döneminde görülebilen irrasyonel bir davranış olduğunu, bu konunun gündeme getirilmesinin toplumda özentiye yol açtığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, polislerin her türlü gelişimini, yetişmesini ve sosyal davranış biçimlerini araştıran, inceleyen bu konuda tedbirler alan bir kurum olduğunun altını çizen Dülger, şöyle devam etti:

"2017 yılından bu yana konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yapılmış, Mülkiye Teftiş Kurulu, Polis Akademisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunca çok ciddi araştırmalar yapılmış, bunların incelenmesinde yayar görüyorum. Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama Yönetmeliği günün şartlarına göre yenilenmiştir. Bu konuda personel ve amirler sürekli eğitimden geçirilmektedirler. Bazı görevler vardır 23,5 saat değil 24 saattir. Bu sağlık, güvenlik ve adalettir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

HDP'nin "İzmir il binasına yapılan saldırı" ile İYİ Parti'nin genç işsizliğinin araştırılması önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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