Üye Girişi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

24.06.2021 17:47
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin "nefret söylemi ve toplumsal kutuplaştırma" hakkında Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına ilişkin grup önerisi üzerinde söz alan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, iktidarın çözüm sürecinin ardından kullandığı söylemin HDP'ye yönelik saldırılara yol açtığını savundu. Toğrul, "İzmir İl binamıza bir cani girerek katliam yaptı. Bu bir katliamdır, adını doğru koyalım. Provokasyon, aslında medyadaki tetikçilerin kullandığı dildir. Bu dil, Türkiye'ye kazandırmaz, yarınlarına hizmet etmez." diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'nin tarihi boyunca nefret dilinden çok çektiğini, çok sayıda vatandaşın katledildiğini ifade ederek, "Bu iktidar döneminde ise sürekli bir nefret dili var. Ülkeyi yöneten ve herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı, bu nefret ikliminde başrol oynuyor. Siyaset dilinde birleştirici olmak ve toplumun tüm kesimlerini kapsamak yerine kendine oy verenleri kendinden sayıp oy vermeyenleri terörist ilan edebiliyor." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, HDP İzmir İl Başkanlığı'na gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetledi. Ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan her türlü provokasyonla ve terör örgütleriyle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Yayman, AK Parti'nin Hani ilçe binasına yapılan saldırıyı da kınadı.

HDP'nin meclis araştırma önergesinde yer alanlara alternatif bir kronoloji çıkardığını belirten Yayman, çözüm süreci sonrası terör örgütlerinin saldırılarıyla şehit edilenlerin isimlerini sıraladı, HDP'li yöneticilerin açıklamalarını aktardı. Yayman, "Bu liste uzuyor. Burada maksadımız ölümleri, acıları yarıştırmak değil ama HDP, eğer bir nefret dilinden bahsediyorsa önce PKK terör örgütünü bir kınasın, silah bırakma çağrısı yapsın, şehitlerle ilgili tek bir açıklama yapsın. Bunların hepsi yaşanırken, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye Anadolu'da çok güzel bir söz var. Terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'li Yayman'ın Kürt sorunu hakkında kitapları bulunduğunu belirterek, açıklamalarından üzüntü duyduğunu söyledi. Beştaş, "Eksiklerine, yanlışlarına, hatalarına rağmen bugün de çözüm sürecinin arkasında duruyoruz. İşte bu dil, HDP'yi hedef gösteren, HDP'lileri öldürmeye azmettiren, HDP'lileri Sincan'da yargılatan dildir. İktidar siyaseti bunun üzerine kuruyor. Hüseyin Yayman gibi bir bilim insanının ve gazetecinin bu noktaya gelmesi hakikaten düşündürücüdür. Nasıl böyle dönüş yapabiliyorlar hayretle ve dehşetle izliyorum." diye konuştu.

AK Parti'li Yayman, Beştaş'ın sözlerine, "PKK ve onun siyasi uzantısı HDP barış sürecine kurşun sıktı." karşılığını verdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin "Bitlis merkezde bulunan dere ve çevresinin riskli alan ilan edilmesi" ve CHP'nin "Kovid-19 pandemisine karşı sosyal hukuk devletinin anayasal yükümlülükleri" hakkındaki araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri de kabul edilmedi.

Bu arada terörle mücadele sırasında ve 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin eşleri ve çocukları Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


Son Dakika

AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı 17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi 17:17 Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi
Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü 17:15 Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı 17:12 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü 15:35 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu         
17:52
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti         
17:26
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem         
17:09
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber         
15:48
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement