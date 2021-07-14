TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da gündem dışı konuşmalar sonrasında partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolduğu iddia edilen silahlar" hakkında Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaybolan silahların akıbetini sorduklarını söyledi.

Devletin resmi verilerine göre 106 binden fazla silahın kayıp olduğunu öne süren Taşcıer, "bu silahlardan biriyle Ankara Çubuk'ta bir cinayetin işlendiğini, şüphelinin ifadesinde silahı 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde dağıtılırken aldığını belirttiğini" ileri sürdü.

Envantere kayıtlı olmayan silahların da kayıp olduğu iddialarının bulunduğunu öne süren Taşcıer, "Ortada kaybolan silahlar var. Devletin televizyonunu çıkıp, '15 Temmuz'da hevesimiz kursağımızda kaldı, elimizde listeler var' diyor. 50 kişiyi indirebileceğini söyleyenler var. Birileri silahları gömdüğü, zamanı geldiğinde çıkartacağını söyleyenler var. Bu silahları kimlerin dağıttığını, kimlere dağıtıldığını sormaya devam edeceğiz. Amacımız başka 15 Temmuzların önüne geçmek. Kimse bu silahlarla poz vererek korku verebileceğini düşünmesin." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, kayıp silahların nerede olduğunu ve kimlere dağıtıldığını bildiklerini ileri sürdü.

107 bin silahın kayıp olduğunu, bunun basit bir şekilde geçiştirilemeyeceğini söyleyen Koç, "Bu kayıp silahlar nedeniyle toplum baskı altındadır. Bunlar araştırılmalı ve kesinlikle ortaya çıkarılmalıdır." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise muhalefetin 15 Temmuz arifesinde böyle bir önerge getirmesinin darbe girişimini sulandırma gayretinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin darbeler tarihinde ilk defa bir liderin dimdik durarak darbelere karşı direndiğini ifade eden Maviş, şunları kaydetti:

"Siz başkalarının demokrasi mücadelesini alkışlarken, başkalarına verdiğiniz kıymeti kompleksleriniz nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'dan esirgerken bu millet 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a sandıklarda destek verdi. Biz 15 Temmuz'da tüm terör örgütlerine bir ders verdik. Darbelere karşı nasıl mücadele edileceğini milletimizle beraber tüm dünyaya gösterdik. Perde arkasından kahvesini yudumlayarak girişimi film seyreder gibi seyredenlere de cesaret dersi verdik. 15 Temmuz'un 251 şehidini konuşacağımıza 15 Temmuz'u sulandıracak ve itibarsızlaştıracak bir gündemle karşımıza geliyorsunuz. Türkiye artık darbelere nasıl direniş göstereceğini, darbecilerin sokaklara nasıl gömüleceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu şerefli direnişi, Cumhurbaşkanımızın kahramanca liderliğini ve 15 Temmuz hikayemizi sizin kirletmenize müsaade etmeyeceğiz."

Sataşmadan söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Kısa süren gerginlik sonrasında görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.

Grup önerisinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

HDP'nin "Dicle Elektrik ve Dağıtım AŞ'nin enerji sağladığı illerdeki sorunlar" ile İYİ Parti'nin "Kamu idaresinde siyasi baskının ortadan kaldırılması"na ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerileri de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.