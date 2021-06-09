TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

Meclis Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Partinin, "İstanbul Beykoz'da yaşanan sorunlar" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Beykoz'da uzun yıllardır çözülemeyen mülkiyet ve imar sorunları sebebiyle bir tarafta çoğunluğu ekonomik ömrünü tüketmiş konutlarda yaşayan halkın deprem korkusu, diğer tarafta işsizlik yüzünden artan boşanmalar, çatırdayan aile kurumu, evlenemeyen genç nüfus ve baş gösteren madde bağımlılığının geleceğe umutla bakmaya engel olduğunu söyledi.

Orman ve yeşil alanlara yapılan lüks konutlarla sahil bandındaki köşk ve villalarda oturan varlıklı ailelerin yanı sıra yüzde 80'e yaklaşan ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinden çalışmak için Beykoz'a çok önceleri gelip yerleşenlerin çocukları ve torunlarının bugün çok zor durumda olduğunu savunan Nuhoğlu, "Memleketlerine ya da farklı şehirlere göç etme imkanlarının olmadığı da düşünülecek olursa Beykoz'daki sorunların önemi daha iyi anlaşılır. Mülkiyet ve imar sorunlarının çözümü amacıyla çıkarıldığı söylenen birçok kanuna rağmen Beykozlular istenen rayiç bedeller altında ezilirken 'yandaş' denilen birileri ormanları ve içme suyu havzalarını tel örgülerle çevirerek talan etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Beykoz'da imar ve iskan sorununun yanı sıra uyuşturucu sorunu olduğunu söyledi. İlçede uyuşturucu madde bağımlılığının çocuk yaşlara kadar indiğini öne süren Tanal, "AK Parti döneminde ülke genelinde uyuşturucu bağımlılığının arttığını" iddia etti.

Beykoz'un 2/B arazilerine ilişkin yasal düzenleme nedeniyle sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Tanal, "Zengin yalı sahiplerinin hiçbir sıkıntısı yok. Sorunu olan fakir fukara." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Beykoz'daki mülkiyet sorunlarının yüzde 90'ına çözüm bulunduğunu, kalan kısmın ise hissedarların kendi aralarında uyuşamamaları nedeniyle sonuca ulaşamadığını söyledi.

Beykoz'un imar planlarının, başka birçok belediyede olduğu gibi bazı oda ve birliklerce yargıya intikal ettirildiğini belirten Demir, Beykoz Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat ruhsatlarına ilişkin sorunun çözümü için gayret gösterdiğini, yakın gelecekte Beykoz'da inşaat için ruhsat verilebilecek duruma gelineceğini dile getirdi.

AK Parti'li Demir, ilçedeki SİT alanlarının yeniden belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü, öte yandan uyuşturucuyla mücadelede İçişleri Bakanlığının olağanüstü çaba gösterdiğini ve çocukların zehir tacirlerine bırakılmaması konusunda çok büyük mesafe katedildiğini vurguladı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

"FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir"

Daha sonra CHP'nin "Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun verdiği kararlar" hakkındaki araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun, kendi başvurusunun da aralarında bulunduğu toplam 11 bin 544 dosyaya yıllardır yanıt vermediğini savunarak, "Komisyonda kullanılan ölçüt, baştan sona bir facia. Hiçbiri tek başına suç teşkil etmeyen kalemler art arda sıralanmış, bunlardan birkaçı yan yana geldiğinde o insan suçlu ilan edilmiş." dedi.

CHP'nin, 35 ilde KHK ile ihraç edilenler hakkında geniş bir rapor hazırladığını söyleyen İslam, bu konudaki ilk toplantıyı yarın İzmir'de yapacaklarını bildirdi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kararları nedeniyle mağduriyetler yaşandığını, 11 bin 544 dosyanın değerlendirmeyi beklediğini öne sürdü. Geç gelen adaletin, adalet değil zulüm olduğunu belirten Öztürk, gerekli ve detaylı incelemeler yapılmadan verilen ret kararları ve hala değerlendirme beklenmesi nedeniyle mağduriyet yaşandığını ifade etti. Öztürk, "Bekleyen 11 bin 544 dosya demek, 11 bin 544 aile demek. Bunların da çocukları ve aileleri var." diye konuştu.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nda 132 bin kişiden 100 bininin başvurusunun reddedildiğini belirterek, "Bunlar savcılık ve MİT'ten rapor alarak temiz çıkanlar değil mi? Hangi mahkemeye dayanarak bunları suçlu çıkardınız?" dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na bu yıl mayıs sonu itibarıyla 126 bin 674 başvuru yapıldığını, bunların 115 bin 130'unun karara bağlandığını, 11 bin 544'ünün incelemesinin devam ettiğini bildirdi.

Karara bağlanan başvurulardan 101 bin 58'inin reddedildiğini, 14 bin 72'sine ise kabul kararı verildiğini kaydeden Arslan, kabul kararı verilen başvuru sahiplerinin kamu görevlerine başladığını, kurum kuruluş, dernek ve vakıfların ise faaliyetlerine devam ettiğini anlattı. Komisyon kararlarına karşı idari yargı yolunun açık olduğuna işaret eden Arslan, bu bağlamda açılan birçok dava bulunduğunu ve bunların bir kısmının karara bağlandığını söyledi.

Arslan, "FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. FETÖ, terör örgütleri ve yasa dışı örgütlerle mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, CHP'nin grup önerisi ile HDP'nin, "suç örgütleri" ile ilgili grup önerisi kabul edilmedi.

Bu arada, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyeti bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Genel Kurulda daha sonra İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde görüşmelere geçildi.