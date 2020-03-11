TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi. - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi., System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Konuralp, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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