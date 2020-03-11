TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi. - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.
6 saat önce
TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:50 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.
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