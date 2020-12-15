TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor - Son Dakika

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, "Milli iradenin tecelli edişiyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik 'tek adam rejimi ve diktatörlük' söylemleri hem büyük bir siyasi cehaletin örneği hem de milletimizin iradesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurum ile kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, "FETÖ'nün düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye düşmanlarına karşı oluşturduğumuz Cumhur İttifakı sayesinde Pensilvanya'dan Avrupa'ya kadar gözlerini birlik ve beraberliğimize diken dahili ve harici bütün ihanet çetelerine rağmen büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin yükselen grafiğine ivme kazandırdığını, ulusal ve uluslararası arenadaki gücünü tahkim ettiğini dile getiren Doğru, bu dönemde sınırsız yetkili ve sorumsuz cumhurbaşkanı döneminin sona erdiğini, millete hesap veren bir cumhurbaşkanlığı makamının oluştuğunu ifade etti. Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımsızlık aşığı aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kendisine lider olarak seçmiştir. Milli iradenin tecelli edişiyle seçilen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik 'tek adam rejimi ve diktatörlük' söylemleri hem büyük bir siyasi cehaletin örneği hem de milletimizin iradesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu açıklamalar maalesef terör örgütlerine selam vermekte, darbecilerin ekmeğine yağ sürmekte ve emperyal güçlerin ellerini ovuşturmalarına imkan sağlamaktadır."

Doğru, Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle eskinin karanlığından kurtulduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de yeni ufuklara güçlenerek yelken açtığını söyleyerek, "Sağlıktan ulaştırmaya, tarımdan ekonomiye, savunma sanayisinden sosyal politikalara kadar milletimizin menfaatleri doğrultusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar sonucunda ortaya çıkan aydınlık tablo, 2023 hedefimiz doğrultusunda ilerlediğimiz yolun doğruluğunu ispatlamıştır." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, parlamenter sistemlerde sürekli tecrübe edilmiş olan krizlerden kaynaklanan istikrarsızlıkların Türkiye'nin gelişmesine hep engel teşkil ettiğini belirtti.

2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan sıkıntıların Türkiye'yi yeni bir seçim ve hükümet sistemi düzenlemesi ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktığının altını çizen Samancı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çağımızın gerekleriyle ve Türk idari gelenekleriyle çelişmeyen yapısıyla geçmişte yaşanan azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ve sık yaşanan siyasi açmazları sona erdirmiştir." diye konuştu.

Yeni sistemle daha hızlı, esnek, şeffaf karar alma mekanizmasının hayata geçirildiğini ifade eden Samancı, yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığını, kuvvetler ayrılığı prensibinin net olarak ortaya konuldığını söyledi. Samancı, "Bu bütçe iddia edildiği gibi 'israf bütçesi' değil, aksine işçimizin, esnafımızın, çalışanlarımızın, kısacası 7'den 70'e tüm milletimizin bütçesidir." dedi.

"YouTube'luk konuşmalar"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 2020 yılının salgın hastalık, deprem, sel ve kuraklığın olduğu zor ve çetin bir yıl olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu musibetlerle başarıyla mücadele ettik. Bu süreçte, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması, Karabağ'ın işgalden kurtulması, Maraş'ın yerleşime açılması ve doğal gaz keşfi milletimize moral olmuştur." diye konuştu.

Bütçe üzerinde eleştiriden çok siyasi söylemler, çarpıtılmış, eksik ve doğru olmayan iddiaların çoğunlukta olduğunu ifade eden Çilez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kürsüye çıkan bazı milletvekilleri sosyal medya için YouTube'luk konuşmalar yaptılar. Aslından uzak videolarla, yanlış tweetlerle algı oluşturulmaya çalışıldığını da gördük. Hatta partilerindeki taciz ve tecavüzleri doğrulayarak devamının olacağını söyleyenler de oldu. Kendini alim sanıp AK Parti Grubumuza 'Cahiller' diyen densizler de oldu, 'Kurşun asker' diyenler de… Hepsinin cevabını verdik. Kendini alim sanana, ilmiyle amel etmeyen alimin hükmünü hatırlattık. 'Kurşun asker' diyen Sayın Kılıçdaroğlu'nu ise biraz heyecanlandırdık. 'Aday mısınız?' sorumuza şaşırıp duraksayan Kılıçdaroğlu'nun heyecanlı cevabına CHP Grubu da ayağa fırlayarak ortak oldu. Kurşun asker meselesine gelince… Sayın Kılıçdaroğlu, sadece ben ve AK Parti Grubu değil, bütün vatanperver milletimiz yeri geldiğinde hem kurşundur hem askerdir. 'Her Türk Asker doğar' sloganı kalbimize, aklımıza ve ruhumuza nakşedilmiştir. Kurşun ifadesi ise her birimiz yeri geldiğinde düşmanın, hainin, fitnecinin alnına saplanacak birer kurşunuzdur."

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ise istihbaratın, kadim dönemlerden bu yana devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için hayati öneme sahip bir kavram olarak ortaya çıktığını söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatının, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu çerçevesinde, milli menfaatlerin korunmasına yönelik çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Taşkın, "Üstlendiği görev ve sorumluluğun gereği olarak ülkemizin milli güvenliğini ve çıkarlarını hedef alan tehditlere karşı zamanında ve etkin şekilde cevap verebilen, dünya ölçeğinde bir servis olma vizyonu ile faaliyet göstermektedir." dedi.

"MGK normalleşmeye uygun olarak asli fonksiyonlarını yerine getiriyor"

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin kuruluşu ve tarihçesini anlatarak, "Ülkelerin maruz kaldıkları tehdit ve riskler, meydan okuma ve tehlikeler milli güvenlik kavramının sadece sahip olunan askeri güç ve kapasiteyle ele alınamayacağını, aynı zamanda daha çok yönlü stratejiler, daha bütünlüklü güvenlik konseptleri oluşturmalarını gerektirmiştir." ifadesini kullandı.

Akdoğan, bunun sadece silahlı kuvvetlerin değil, ülkenin toplam gücünü oluşturan tüm kurumların eş güdüm halinde çalışmalarını, tüm birimlerin en üst düzey koordinasyonla hareket etmelerini gerektirdiğini dile getirdi.

Milli Güvenlik Kurulunun muadillerinin Avrupa Birliği ülkelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde bulunduğuna işaret eden Akdoğan, "Bu açıdan bakıldığında esas olan, bu kurulların anayasal zeminde ve demokrasinin ruhuna uygun olarak faaliyet göstermeleridir. Bir dönemler vesayet kurumu olarak algılanan Milli Güvenlik Kurulunun, Türkiye'de son dönemde asker-sivil ilişkilerinin normalleşmesine uygun olarak asli fonksiyonlarını yerine getirdiği söylenebilir. Yani bir zamanlar Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Kurulu toplantıları, devir teslim törenleri, mezuniyet törenleri birtakım gerilimlere, krizlere konu olurken bugün sağlanan normalleşmeyle tüm kurumlar etkili bir şekilde asli görevlerini yerine getirmektedir ve bu sayede Türkiye bölgesel bir güç haline gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"18 yıl boyunca halkımızın refahını öncelikledik"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, son yıllarda Avrupa'da İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı sistemli bir düşmanlık yapılmaya çalışıldığını belirterek, "Camilere, mescitlere, ibadet yerlerine ve Peygamber Efendimize yönelik çirkin saldırılara göz yumulmaktadır. Batı, İslamiyet'in tanımını kendi çıkarlarına göre yapmak istiyor fakat her ne yaparlarsa yapsınlar İslamiyet'in hak ve hakikati asla değişmeyecek, güneş balçıkla sıvanamayacaktır." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise "AK Parti hükümetleri olarak reformist ve insan odaklı kalkınma yaklaşımımız çerçevesinde 18 yıl boyunca halkımızın refahını öncelikledik. 2002-2019 döneminde ortalama yıllık 5,4'lük reel büyümeyi başardık." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, iletişimin, bilginin ve haberin iyice karmaşıklaştığı, ve çok boyutlu olduğu bugünün dünyasında yönetilmesi gereken en önemli alanlardan biri olarak öne çıktığını vurgulayarak, "İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yeni dönemin ruhuna uygun olarak devletimizin iletişimini yönetmek için kurulmuş bir çatı kuruluşudur. Dünyadaki gelişmeleri anbean takip eden İletişim Başkanlığı, büyük ve güçlü Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda sesi olarak devletimizin tüm iletişim eylem ve stratejisinin uygulanmasında sorumluluk sahibidir." dedi.

İletişim Başkanlığının yeni sistemin en önemli kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Canbey, "Türkiye markasını güçlendirme misyonuyla yola çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, stratejik iletişim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki temel meselelere ilişkin Türkiye'nin tezlerini ve iddialarını ortaya koymak, ülkemizin tanıtımını yapmak ve kamuda söylem birliğini tesis etmek, kamu diplomasisi çalışmalarını yürütmek için kamusal iletişim politikalarını belirleyen ve yürüten bir çatı kuruluş ve merkezi haline gelmiş, ortaya çok büyük bir vizyon koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir milletvekilinin konuşması sırasında, "sarı basın kartlarının verilmediği" iddiasında bulunduğunu belirten Canbey, "Bu doğru değildir. Sarı basın kartları verilmektedir. Bunun kuralı bellidir ve İletişim Başkanlığı bu kurala göre bunu yapmaktadır." diye konuştu.

Sarı basın kartı üzerinden ifade ve basın özgürlüğünün söz konusu edildiğini dile getiren Canbey, "Geçtiğimiz günlerde televizyonda konuşan, gazetecilik yapan eski milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'den konuştuğu için kovulmuştur. Niçin kovulmuştur? Barış Yarkadaş, CHP'nin taciz olaylarını gündeme getirdiği, 'Bu olaylar ortaya çıksın.' dediği için kovulmuştur. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü diyorsunuz ama daha siz muhalefetken insanları televizyondan kovduruyorsunuz. İktidar olsanız ne olacak belli değil." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, cumhuriyet tarihinin en önemli atılımlarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle Türkiye'nin marka değerini hem içeride hem de dışarıda arttırmak için kurulan İletişim Başkanlığının Türkiye'nin en yeni kurumları arasında yer aldığını belirterek, "Başkanlığımız, Türkiye markasını güçlendirmek hedefini temel alarak, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir süreç yürütmektedir." diye konuştu.

Özboyacı, İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin uluslararası platformlarda doğru ve güvenilir bir şekilde lanse edilmesini, Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetlerinin önlenmesini de görev olarak üstlendiğini söyledi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ise ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını şiddetle kınayarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve çalışma arkadaşlarını sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.