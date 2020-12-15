TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

15.12.2020 18:27
TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor, System.String[]

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bütçede, ekonomik koşullar altında acıyı bal eyleyen vatandaşımız yok." dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Bütçede, ekonomik koşullar altında acıyı bal eyleyen vatandaşımız yok." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerinde İYİ Partili milletvekilleri söz aldı.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, hükümetin ortaya koyduğu perspektif ile iktisadi hiçbir hedefi tutturamadığını ileri sürdü.

2023 vizyonunda 2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılanın olduğunu, kişi başı milli gelirin 25 bin dolar olarak hedeflendiğini ve 500 milyar dolar ihracatın yer aldığını ifade eden Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"İktidarınızda 20 yıl geçmiş, 20 yıllık iktidarın finalinde diyorsunuz ki; 'Adalet ve kalkınma perspektifiyle yeniden ekonomide reform, yeniden demokraside kurumsal icraatlar yapacağız'. Bu, 18 yıldır millete verdiğiniz sözü tutamadığınızın ifşasıdır. İktidar eskiden yaptıklarıyla, millete verdiği sözleri tutmasıyla itibar bulurdu. Şimdi muhalefetin sizin bunca yanlışınıza rağmen, iktidarı devralamıyor olmasından mutlusunuz sadece. Sadece oraya motive oluyorsunuz. Kendinize, milletinize verdiğiniz sözleri tutmaktan kaynaklanan bir itibar alanı bulmak yerine Cumhurbaşkanlığı sürecinde sizin için kolay aday olduğunu düşündüğünüz Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday etmeye teşebbüs ederek motive oluyorsunuz."

Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) güçlü politika yapıcılarla hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Güçlü ekonomik yapıyı tesis edemeyen ülkelerin bağımsızlığını sürdürdüklerinin görülmediğini ifade eden Çelik, "Pembe tablo ve hayallerle devlet gemisi yüzdürülemez. 18 yılın sonunda bir reform yapılması insanları acı acı güldürür. Dünyada ve Türkiye'de küreselleşmenin kan kaybettiği, salgınların yayıldığı, organize suçlarda artışın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu hengameden sağlıklı şekilde çıkabilmemiz için MİT'in sağlıklı çalışması gerekiyor." dedi.

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da işlevselliğini tamamen kaybettiğini ileri sürdüğü Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesine kabul oyu vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri kurumların içinin boşaltıldığını öne süren Ataş, "AKP askeri vesayet söylemleri ile iktidara gelmiş ve aynı vesayeti kurumlar üzerinde kendisi uygulamıştır." dedi.

2021 yılı bütçesinde vatandaşın parasının düşman ilan edilen faiz lobisine gideceğini iddia eden Ataş, bütçedeki yatırımların toplam bütçenin 1,8'ini oluşturduğunu ifade etti.

Bütçenin vatandaşın beklentisinden oldukça uzak olduğunu vurgulayan Ataş, şöyle konuştu:

"Bu bütçede sağlıkçılar yok, atanamayan öğretmenler yok, esnaf yok, sanayiciler ve KOBİ'ler, çiftçiler, çalışanımız, emeklimiz yok. Ekmeğin askıya çıkarıldığı bu bütçede, polisimiz yok. Yaşam güvencesi olmayan kadınlarımız yok. Küçük yaşta çalışan çocuklarımız yok. Bu bütçede ekonomik koşullar altında acıyı bal eyleyen vatandaşımız yok."

Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da Diyanet İşleri Başkanlığının herhangi bir kurum olmadığını, Türk devletinin bekası ve İslam'ın bu topraklarda ebediyen yaşaması açısından stratejik bir kurum olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Hoca Ahmet Yesevi'den, İmamı Azam Ebu Hanife'den gelen İslam geleneğinin bir mirasçısı olduğunun altını çizen Oral, "Diyanet, Anadolu insanının irfanını, İslami yaşayış ve anlayış biçimini sapık akımlara karşı müdafaa etmekten sorumludur. Diyanet, öğretilerini Kahire'den, Vahhabi ve selefi zihniyetinden alanlara karşı bir fikri kale olmalıdır." dedi.

HDP'nin, ABD'nin yaptırım kararına karşı ortak bildiriye imza atmaması

İYİ Parti grubunun konuşmalarının ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş söz alarak ABD'nin yaptırım kararına karşı yayımlanan ortak bildiriye neden imza atmadıklarının gerekçelerini açıkladı.

Rusya ile yapılan S-400 füze anlaşmasına HDP olarak karşı bir tutum aldıklarını, diğer taraftan ABD ile diplomasiyi ve ikili ilişkileri ABD Başkanı Trump ile kurulan şahsi ilişkilere indirgeyen hükümetin tutarsız yaklaşımının da sürdürülemez olduğu yönünde eleştirilerde bulunduklarını anımsatan Beştaş, şunları kaydetti:

"Suriye Savaşı ve Afrin pazarlıkları ile birlikte anılan S-400 anlaşması basit bir askeri ticaret anlaşması değildir. Rusya'dan askeri malzeme alan ülkelere 2017'den beri otomatik uygulanan CAATSA yaptırımlarının geleceği daha o zamandan biliniyorken şimdi beklenmeyen bir gelişmeymiş gibi bir yaklaşım sergilemeyi hiç de samimi ve akılcı bulmuyoruz. Türkiye'ye karşı alınan yaptırım kararlarının sorumlusu bu hükümettir."

Beştaş, hükümetin antidemokratik, hukuksuz ve saldırgan politikalar uyguladığını, Türkiye'nin bu nedenle uluslararası alanda yalnızlaştırıldığını iddia etti.

"Uyarılarımızın yüzde biri dikkate alınmış olsaydı bugün Türkiye bu noktada olmayacaktı." diyen Beştaş, şöyle devam etti:

"Elbette Türkiye'nin bu duruma düşürülmüş ve yaptırımlara maruz bırakılmış olması hükümetin ciddiyetle üzerinde düşünmesi gereken bir durumdur. Yaptırım kararlarına karşı çıkmanın yolunun iktidarın ülkeyi uçuruma sürükleyen politikalarının arkasında hizalanmak değil, karşısında durmaktır. Bu tabloya sebep olanların büyük bir hicap duyması gerekirken sorumluluğu dış güçlere atması ikiyüzlü politikanın devamıdır. Bu oyuna ortak olmuyoruz ve eleştirilerimizin yönünü yaptırımların asıl sorumlularına, Türkiye'yi bu duruma düşüren iktidara yöneltiyoruz."

Bunun üzerine söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise yaşananların bir oyun olmadığını, bunun Türkiye'nin ve dünyanın bir gerçeği olduğunu söyledi.

HDP'nin itham ettiği partinin yalnız AK Parti olmadığını aktaran Zengin, diğer siyasi partilerin de bu metne ortak olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Buradaki meseleyi çok net görmek lazım. Bu konuyla alakalı kararların Türkiye'de verilmesi icrasına muhalefet etmek başka, dışarıdan bir başka ülkenin, Türkiye'nin kendi egemenlik hakkıyla ilgili bir yaptırım ortaya koyması bambaşka bir şey. Burada Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak nereden neyi alacağına dair bir başka ülkenin yaptırım kararına karşı durmamak hüzünlü bir tablodur. Biz yerli ve milli muhalefet derken bunu kastediyoruz. Diğer siyasi parti gruplarındaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada mesele Türkiye'ye karşı ortaya konan tavırdır. En azından bir kez olsun HDP grubundan, Türkiye'nin yanında durmasını Türkiye bekliyor diye düşünüyorum. Bugüne kadar hiçbir konuda ülkemizin yanında olmadınız. Bu da bunun teyididir."

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- Kaynak: AA

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