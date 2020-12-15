TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi kabul edildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi kabul edildi

15.12.2020 22:15
TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesi kabul edildi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8. tur görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri kabul edildi.

Bütçeler üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, binlerce projenin Ar-Ge çalışmalarının bir bir tamamlandığını belirtti. Akkal, "Aktif kullanımda olan İHA ve SİHA'larımız sadece sınırlarımız içindeki hainlerin inlerini yerle bir etmekle kalmamış; Suriye, Libya ve en son ise Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulma mücadelesinde Azerbaycan ordusunun kontrolünde göğsümüzü kabartmış ve Türk dünyasına büyük bir zafer armağan etmiştir." dedi.

Kendileri güçlü ordunun ve savunma sanayinin yaptıklarıyla gurur duyarken muhalefet partilerinin " Türkiye'nin Karabağ'a yabancı savaşçı gönderdiğini" iddia edecek kadar ve ordusuna "satılmış" ifadesini kullanacak kadar şirazeden çıktığını, geçmişini unuttuğunu ve aklını yitirdiğini söyleyen Akkal, "Ey CHP, 2200 yıllık bir tarihe ve bu süreçte sayısız zafer ve fetihlere imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini ne satabilecek ne de satın alabilecek bir güç yoktur, herkes haddini bilsin." diye konuştu.

"Türkiye'ye kafa tutmanın, ihanet etmenin bedelini herkes ödeyecek"

CHP ve ortaklarının yapılan her yerli ve milli yatırıma karşı çıktığını, taş üstüne taş koyanları karalayıp kötülemek için var güçleriyle çalıştığını ifade eden Akkal, şöyle devam etti:

"Hatırlatıyorum, muhalefetin asli görevi iktidarın her yaptığını eleştirmek değildir, 'biz daha iyisini yaparız' diyebilmek, çözüm önerileri sunmaktır ancak kendi başkanlarının da dediği gibi CHP Genel Merkezine oturarak bu işler maalesef olmuyor. Üzülerek görüyoruz ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin yalanın da kurgunun da genel merkezi olduğunu en son cumhurbaşkanı adayları Sayın Muharrem İnce ekranlarda açıkça dile getirdi. 'Çete var içerde, çete.' dedi. Libya'ya yardım götüren gemimize haydutların yaptığını meşru gören bir Genel Başkan kime hizmet etmektedir? Hem de yalan ve yanlış bilgilerle."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında "YPG/PYD bize mi saldıracak?" dediğini aktaran Akkal, "Bunu aklı başında bir insanın nasıl zikredebildiğini anlamak mümkün değildir. Bu muhalefet etmek değil, resmen eli silahlı, şereften yoksun, soysuz katilleri aklamaktır. Merak etmeyin Türkiye Cumhuriyetinin şerefli ordusu hepsinin canını okumaya, leşlerini sermeye devam ediyor. İçerde bitiyorlar, nefes alamıyorlar; dışarıda da bitecekler, siyaseten de bitecekler. Türkiye'ye kafa tutmanın, ihanet etmenin bedelini herkes ödeyecek. Biz diyoruz ki PKK'nın sözcüleriyle ortaklık yapmayın. Haydi yapıyorsunuz, o zaman dürüst olun, seçmeninizi kandırmayın." sözlerini sarf etti.

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Akkal'ın "Seçmeninize saygı gösterin." dediğini belirterek, " İYİ Parti'den CHP'nin de desteğini alarak milletvekili olup ondan sonra gittiği yerde yüzü kızarmadan konuşan bir insana bizim söyleyecek sözümüz yoktur, Allah ıslah etsin." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın kendi düşüncelerini ortaya koyduğunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna yansımış sözlerinden hareketle haklı sorular sorduğunu dile getirerek, "Bundan gocunacak herhangi bir durum yoktur, bunların cevabını kamuoyuna tatmin edici bir şekilde vermek gerekir." diye konuştu.

AK Partili Akkal ile CHP'liler arasında kısa süreli laf atışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi kabul edildi - Son Dakika


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