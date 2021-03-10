TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülüyor

10.03.2021 20:53
TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülüyor, System.String[]

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki ikinci maddenin davetiye usulüyle ihale verilen bir kişiye ve firmaya özel olduğunu, belli bir zaman dilimini kapsadığını öne sürerken, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu...

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki ikinci maddenin davetiye usulüyle ihale verilen bir kişiye ve firmaya özel olduğunu, belli bir zaman dilimini kapsadığını öne sürerken, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, "Bu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan uluslararası yarışmaya açık, şeffaf, yeterliliği olan her firmanın girdiği ihaleler. Davetiye usulüyle yapılan ihaleler değil." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümü üzerinde konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrullah Nuhoğlu, teklifin ikinci maddesine karşı olduklarını belirterek, "İkinci madde şaibelidir, bu maddeyle devlet zarara uğratılacaktır. Getirilmek istenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı garantisi üzerine bu ihaleler yenilenecek olursa çok daha düşük bedellerle ihaleler gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla, getirilen bu maddede kamu yararı yoktur. Bu madde geri çekilseydi bizler her ne kadar torbaya doldurulmasına karşı çıksak da diğer maddelere 'Evet' diyebilirdik." diye konuştu.

Seyhan'da 70 yıl önce mağdur edilen vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesinde çok geç kalındığını dile getiren Nuhoğlu, "Bu maddeyle beklentilerin karşılanmış olduğunu umuyoruz." dedi.

Kanal İstanbul Projesi'nin gerçekleşmemesi için gayret edeceğini ifade eden Nuhoğlu, geriye dönüşü olmayan sonuçlar doğurma ihtimali çok yüksek olan bu düşünceden vazgeçileceğine inandığını söyledi.

"Umarım bu rayiç bedel, yeni bir mağduriyete neden olmaz"

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Seyhan Nehri'nde meydana gelen taşkınlara karşı 1950 ve 1951 yıllarında sedde inşa edildiğini anımsattı.

Sedde sınırlarında kalan Adana ve Mersin'e bağlı 11 köyün tahliye edildiğini, köylülere evlerini yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilen arsaların tapusunun verilmediğini anlatan Kara, teklif metninde, bu problemin çözümü için rayiç değeri üzerinden taşınılan arazinin tapularının verilmesine yönelik düzenleme yer aldığını belirtti.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ise rayiç bedeliyle satışı doğru bulmadıklarını ifade ederek, "Umarım bu rayiç bedel yeni bir mağduriyete neden olmaz." diye konuştu.

"Teklif kişiye özel"

CHP'li Baltacı, teklifin ikinci maddesinin kişiye özel, firmaya özel ve belli bir zaman dilimini kapsayan düzenleme olduğunu iddia etti.

Teklifin 2'nci maddesindeki düzenlemeyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, davetiye usulüyle hiçbir rekabet ortamı olmadan bir ihaleyi verdiği firmanın yurt dışından çekmek istediği krediye kefil olacağını savunan Baltacı, şunları söyledi:

"Teklifin 2'nci maddesinin gerekçesinde 'İçinde bulunulan küresel koşullar, salgın için alınan tedbirler ve küresel finans piyasalarının içinde bulunduğu durum sebebiyle, yap-işlet-devret projesini yapacak olan firmanın finansman ihtiyacını karşılamak için' deniliyor. Bu ülkede 2 milyona yakın esnaf bir yıldır kredi bulamıyor, çektiği krediyi ödeyemiyorken, bu ülkede on binlerce öğrenci KYK borçlarını ödeyemiyorken çiftçi boğazına kadar borca batmışken, küçük işletmeler kepenk kapatmış, binlerce işçi işten çıkartılmışken bir tek paraya ihtiyacı olan, yap-işlet-devret projesini yapacak firma.

Bu ülkedeki işsizliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun, enflasyonun, hayat pahalılığının en büyük sebebi yap-işlet-devret ve kamu-özel iş birliğiyle yapılan ve vatandaşın vergilerini yandaşların kasasına aktarmaya yarayan bir servet aktarım mekanizması olan bu projelerdir."

"Rayiç bedel çok cüzi"

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Adana ve Mersin'deki köylülerin tapu sorunuyla ilgili düzenlemenin yasalaşmasıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının yol ve yöntem belirleyeceğini belirtti.

Vatandaşların daha sonra 6 aylık süre içinde valiliklerde kurulan komisyonlara başvuracağını anlatan Erdinç, "Komisyonlar, bu başvurular üzerine değerlendirmelerini yapıp hak sahiplerine tapularını verme noktasında kararlar alacak." dedi.

Erdinç, yapılan çalışmalar sonucu "rayiç bedelin az çok ortaya çıktığını" dile getirerek, "Burada rakam vermek doğru olmaz ama özellikle belediyelerin bu husustaki rayiç rakamları dikkate alındığında çok cüzi rakamlar olduğunu, kanunun uygulanması aşamasında hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, birinci bölüm üzerindeki konuşmaların ardından milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından görevlendirilecek firmaların, altyapıları haberleşme hizmeti veren 3 işletmeci adına inşa edeceğini belirten Akyürek, bu firmaların haberleşme hizmeti veremeyeceğini kaydetti.

Akyürek, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın davetiye usulüyle ihaleye çağrılan firma konusunu gündeme getirdiğini ifade ederek, "Bu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan, uluslararası yarışmaya açık, şeffaf, yeterliliği olan her firmanın girdiği ihaleler. Davetiye usulüyle yapılan ihaleler değil." dedi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kastamonu, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülüyor - Son Dakika


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