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TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı

16.07.2021 19:03
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Emekli vatandaşların sorunları", HDP'nin "Küresel siyasetteki değişiklikler ve Türkiye'ye etkileri", CHP'nin "Adana İlinin sorunlarına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, vatandaşların çok büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu, maaşların enflasyon karşısında sürekli eridiğini, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin de yetmediğini söyledi.

Simide bile yüzde 25 zam geldiğini dile getiren Cesur, "Vatandaşların hayatlarını acı ve sefalet içiresinde geçirmesine seyirci mi kalacağız?" sorusunu yöneltti.

Yeniden milletvekili vasfını kazanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise yerinden söz alarak hukuksuz bir kararla karşı karşıya kaldığını ancak halkın, partisinin ve demokrasinin direnciyle tekrar Meclise geldiğini söyledi.

Gergerlioğlu, "Keşke Meclis, Anayasa Mahkemesinin milletvekili dokunulmazlığını esas alıp üç ay daha bekleseydi. Mahkemenin kesin kararını görseydi, ben de vekillikten haksız bir şekilde atılmasaydım" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise sinema, kültür ve bolluğun merkezi olarak bilinen Adana'nın artık işsizlik, uyuşturucu, tarım arazilerinin boş kalması ve kapanan fabrikalarla gündeme geldiğini öne sürdü.

Sümer, bu durumun sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu iddia etti.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adana'nın ihmal edildiği yönündeki iddialarının manipülasyon içerdiğini, Adana'nın kalkınmanın ve ilerlemenin öncüsü haline geldiğini belirtti. Seçim bölgesinde sağlık, ulaştırma, eğitim başta olmak üzere her alanda yatırımların yapıldığını aktaran Doğru, muhalefet partilerine mensup milletvekillerince dile getirilen iddiaların gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Ekonomiye ilişkin kanun teklifi görüşülecek

Daha sonra AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriyle, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

Öneriye göre ayrıca, Meclis 17-18 ve 19 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacak. Gündemdeki konuların tamamlanmasının ardından Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 26 maddelik teklifin sadece "OHAL" ithamıyla eleştirilmesini doğru bulmadığını vurguladı.

Turan, şöyle devam etti:

"Sanki bütün kanun teklifi OHAL benzeri ağır düzenlemeleri içeren bir teklif gibi değerlendirildi. Öncelikle kanun teklifi; bırakın OHAL düzenlemesini, onun ötesinde çok sayıda ekonomik düzenlemeyi içeren, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren çok kıymetli düzenlemeleri içermekte. Örneğin korucularımızın maaşının en azından asgari ücrete endekslenmesi gibi, 2020 depreminde değişik yerlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunması gibi, Tütün Yasası'ndan kaynaklı cezalarda erteleme gibi, Çek Yasası'nda ödemek kaydıyla, taksit kaydıyla infazın askıya alınması gibi çok farklı toplumun beklediği konuyu içermekte. Bu teklif, 'OHAL' ithamını karşılamayan, hak etmeyen bir tekliftir."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise bu yasa teklifinin adının "OHAL yasası" olduğunu öne sürerek "Bu kanunu süsleyerek Meclise getirdiniz. OHAL ile ilgili maddeleri geri çekin bu teklifi bir saat içinde geçirelim. OHAL bir ilde vardı, şimdi bütün Türkiye'de var." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise "İktidar bu yasa ile 'OHAL olmadan ülkeyi yönetemiyorum' diyor. Neden 12 günlük gözaltı süresinde ısrar ediyorsunuz?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifle, "OHAL'in bazı maddelerinin uzatıldığını" savunarak, "OHAL'i üç aylığına getirdiniz. Genel Başkan Yardımcınız, şimdi Genel Başkan Vekiliniz, 'üç aylığına getirdik ama kullanmayacağız, bir buçuk aylığına kullanacağız' dedi. Siz OHAL'de referandum yaptınız, dünyanın birçok ülkesinin anayasasına göre yasak, OHAL'de seçim yaptınız çünkü OHAL yetkisi ve baskısı olmadan bir seçime girmeye cesaret edemediniz. Şimdi, OHAL'in belli maddelerini fiilen üç yıla, bazı maddelerini de kendi beyanınıza göre şimdi bir yıla uzatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Halkların Demokratik Partisi, Olağanüstü Hal, Adana, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı - Son Dakika


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