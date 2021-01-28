TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Misakımilli konusundaki duruşlarının çok net olduğunu belirterek, "Misakımilli, bu ülkenin bundan yıllar önce büyük mücadelelerle çizilen haritasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Çin'in "Doğu Türkistanlılara" uyguladığı zulme Avrupa ve ABD'den ses gelirken iktidardan halen çıt çıkmadığını söyledi.

Dervişoğlu, "Lafa geldimi 'Müslüman Türk'üm' derken sesiniz titriyor ama zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, haklarını savunma konusunda ortaya ciddi bir irade koyamıyorsunuz. İnsan hakları ihlallerini sürdüren Çin'e karşı hükümet sesini çıkarmamakta, zulme karşı uluslararası toplumu harekete geçirmede pasif kalmaktadır." diye konuştu.

Türk milletinin ve Türkiye'nin, "Doğu Türkistan'a" sahip çıkmasını, soydaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak uluslararası girişimlerde bulunmasını isteyen Dervişoğlu, iktidar sussa da kendilerinin susmayacağını belirtti.

-"Türk milletinin dünyaya haykırışı"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, bugünün, Misakımilli kararlarının okunup kabul edilişinin 101. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bülbül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 8 madde halinde, bir kısım Meclis-i Mebusan üyesiyle paylaşılan metnin, Türk milletinin hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğinin, bağımsızlıktan başka bir yaşam şeklinin asla söz konusu olamayacağının bütün dünyaya ilanı olduğunu kaydetti

Misakımilli'nin, Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerinin sözde barış tekliflerine, Türk toprakları üzerindeki emperyalist emellerine karşı milli iradenin verdiği en önemli tarihi cevap olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, Türk milletinin milli mücadelesinin de aynı zamanda siyaset belgesi olarak kabul edilecek Misakımilli, bugün hala caridir, günceldir. Misakımilli demek; küçük bir kara parçasına sıkıştırılmak istenen büyük Türk milletinin dünyaya haykırışı, sonsuz ufuklara uzanan ülkülerimizin bir millet tarafından yaşatılması, tarihin şanlı sayfalarına yazılan bir mücadelenin vatanlaşmasının kararı demektir. Misakımilli, bağımsızlık için kanından, canından vazgeçen yiğitlerin destanlaşan ve sonu şahadetle biten mücadelesinin adı demektir."

-"Nasıl geçinecekleri konusunda hiçbir standart göz önünde bulundurulmadı"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2020 bilançosunu açıkladığını, mahkemenin iş yükünün önemli bir bölümünü 5 ülkenin oluşturduğunu söyledi. Oluç, başvuruların yüzde 75'inin Rusya, Türkiye, Ukrayna, Romanya ve İtalya'dan geldiğini ifade etti.

Oluç, asgari ücret belirlenirken vatandaşların nasıl yaşayacağı, geçineceği, insanca yaşamı nasıl sürdüreceği konusunda hiçbir standardın göz önünde bulundurulmadığını savunarak, "İşçilerin, emekçilerin aileleri hesaba katılmadı ve milyonlarca insan pandemi ve zamlar karşısında savunmasız bırakıldı; bunun da sorumlusu iktidardır." diye konuştu.

-"İnsanlık suçudur"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugünün, İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan'ın oy birliğiyle Misakımilli'yi kabul etmesinin yıl dönümü olduğunu ifade etti. Özel, 28 Ocak 1920'deki Meclis-i Mebusan'ın, 23 Nisan 1920'de toplanacak olan kurucu Birinci Meclis'in de doğal üyeleri olması nedeniyle parlamentoları açısından da gurur duyulan bir topluluk ve kurucu kadro olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, "Jön Türkler, İttihat ve Terakki, ardından Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, ardından Cumhuriyet Halk Fırkası, CHP bunun devamıdır. Biz, bunların karşısındaki akımın devamıyız." dediğini aktaran Özel, "(Biz karşısındaki akımdayız.) dedin mi başka bir yere savruluyorsun. İngiliz Muhipleri Derneği gibi 5 tane zararlı dernek var karşımızda. Kurtulmuş'a AK Parti'den bir tane kınama yok. Kurtulmuş'un ne dediğinin farkında mısınız?" dedi.

Özel, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, kendine ait dükkanda kirasını ödemeyen bir kadın kafeterya işletmecisine haciz götürdüğünü savunarak, Sofuoğlu'nun Meclis'i takip etmeden maaş aldığını öne sürdü.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, "Bizlerden talepleri olan yayıncılarımızın reklam süreleriyle ilgili yasal düzenlememizi tamamladık, çalışma yakında TBMM'ye sevk edilecek." açıklamasında bulunduğunu dile getiren Özel, "Alın bunu görevden. Görevlendirdiğimiz adam bize kanun teklifi yolluyor." ifadesini kullandı.

"Doğu Türkistan konusunda Çin, Türkiye'ye şantaj yapıyor mu yapmıyor mu?" sorusunu yönelten Özel, "Şu ana kadar, Sayın Bakanın ifadesiyle 40 milyon doz aşı gelecekti, 9,5 milyon doz aşı geldi. Barış zamanında aşıyı pazarlık malzemesi yapmak ile savaşta biyolojik silah kullanmak aynı şeydir, insanlık suçudur. Çin, böyle bir şantaj yapıyorsa ona karşı bu parlamentonun bir duruş göstermesi, sizin de gidip Birleşmiş Milletlerde canına okumanız lazım bunların." diye konuştu.

"Misakımilli konusundaki duruşumuz çok net"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Karşısında Pontus Rum vardı.", "Karşısında Ermeni, Hınçak cemiyetleri vardı, o zaman onlar mısınız?" gibi zorlama yorumlara gerek olmadığını kaydetti.

Misakımilli konusundaki duruşlarının çok net olduğunu belirten Muş, "CHP'nin içerisinde 1945'li yıllarda belki de biraz öncesinde Demokrat Parti diye bir damar ayrılıyor. 1950'de normal seçimlere geçiliyor ve Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla seçimi kazanıyor. Dolayısıyla CHP yeknesak bir yapı değil. O zaman içerisinde farklı fikirler var, bir noktada buluşuluyor. Buluşulan nokta neresi? Vatanın kurtarılması ama içerisinde farklı kanaatler var ve 1950'de bu ayrılıyor. Numan Bey'in kastettiği o Demokrat Parti, o merkez sağ anlayıştır ve bugün onun devamları oldu; Demokrat Parti oldu, ondan sonra ANAP geldi, biz geldik vesaire..." değerlendirmesinde bulundu.

Misakımilli'nin, bu ülkenin bundan yıllar önce büyük mücadelelerle çizilen haritası olduğuna dikkati çeken Muş, "Köylüsüyle çiftçisiyle çarıklısıyla okumuşuyla mühendisiyle

öğrencisiyle topyekun bir mücadeleyle bu vatan kurtulmuştur ve bizlere emanet edilmiştir." dedi.

Özel'in Sofuoğlu'na yönelik eleştirilerini de yanıtlayan Muş, milletvekillerinin bireysel ilişkileriyle özel hayatlarıyla ilgili konuşmamayı tercih ettiğini, bir alacak verecek ilişkisinin Meclis'te konuşulmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Mehmet Muş, iki yıllık bir mahkeme sürecinin bulunduğunu, Sofuoğlu'nun daha önce işletmeciye nakdi yardımda da bulunduğunu anlattı.

Muş, Sofuoğlu'nun Meclis'te yer aldığını, milletvekili maaşını kullanmadığını, milli gururları ve başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.