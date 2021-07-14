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TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:58
TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ orijinli küresel bir proje olan 15 Temmuz'un, milletin kararlılığı karşısında mahvolduğunu belirterek "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Gazi Meclisimiz de asrın ihanetine direndi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ orijinli küresel bir proje olan 15 Temmuz'un, milletin kararlılığı karşısında mahvolduğunu belirterek "Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Gazi Meclisimiz de asrın ihanetine direndi." dedi.

Genel Kurulda partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ve 5. yıl dönümünde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 15 Temmuz'da Türkiye'nin tarihinin karanlık günlerinden birini yaşadığını ve bir demokrasi sınavından geçtiğini belirterek "Kendi tanklarımızın, kendi tüfeklerimizin namluları asker kıyafeti giymiş hainler tarafından halkımıza ve milletimize doğrultulmuştur. FETÖ giriştiği darbe kalkışmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin milleti ve devleti ile egemenliğine, TBMM'ye, anayasal düzenimize ve devletimizin kurum ve kuruluşlarına hain amaçları ve emelleri doğrultusunda saldırdı ancak milletimiz demokrasi tanımaz darbeci hainlere karşı tek ses, tek yürek oldu, canı pahasına bu kalkışmaya da sonuna kadar direndi, ülkesi ve milleti için canını feda etti." diye konuştu.

Askeri veya sivil darbeyi haklı kılacak hiçbir sebep olmadığını vurgulayan Türkkan, demokrasinin her zaman birinci öncelikleri olması gerektiğini söyledi.

Türkkan, TÜİK verilerine göre Mayıs 2016'da çalışabilir nüfus 58,6 milyon, çalışan sayısının ise 27,2 milyon kişi olduğunu, 2021 yılında ise çalışabilir nüfus sayısı yaklaşık 63,6 milyon kişi olurken, çalışan sayısının 27,8 milyona çıktığını belirterek, "Aradan geçen beş yılda çalışabilir insan sayısı nüfusumuz tam 4 milyon 951 bin kişi artmış. Buna karşın çalışan sayısında sadece 623 bin kişi artış var." diye konuştu.

"Kahrolsun FETÖ, lanet olsun hainlere"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinin en alçak teşebbüslerinden biri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz 2016 akşamı, devşirilmiş FETÖ'cü ajanların darbe yaparak Türkiye'yi işgal girişimine kalkıştığını anlatan Akçay, "Uzun yıllar boyunca istismar ve istilayla devletin ve toplumun en kılcal damarlarına sinsice sızan emperyalist uşağı FETÖ, 15 Temmuz gecesi bozguna uğratılmıştır. Türk milleti, 251 şehidi ve 2 bin 194 gazisiyle devlet-millet el ele destanlaşan bir mücadele vermiş, ülkeyi emperyalistlere teslim etme girişimine geçit vermemiştir. 15 Temmuz, Türkiye'yi topyekun işgal etme senaryolarının son perdesidir. 15 Temmuz, Türk milletinin kendi iradesine cansiperane sahip çıktığı, tarihimizin 21. yüzyıldaki kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz, ülkeye sadakatin ihanete galip geldiği gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, tarihinde ilk kez bombalanan ve kurşunlanan Gazi Meclisin, milletin şanına yaraşır bir şekilde, şahlanan birlik ruhuyla direnerek FETÖ'cü alçakların ve efendilerinin oyunlarını bozduğunu ve Meclisin işgalini önlediğini kaydederek "Yüz bir yıl önce Polatlı'dan gelen top sesleri karşısında yılmayan Gazi Meclis, 15 Temmuz 2016 gecesi aynı duruşu göstermiş ve yeniden Gazi olmuştur." dedi.

Uzun yıllar sinsi ve sistematik şekilde, devlet ve toplum hayatına ahtapot gibi sızan FETÖ ile mücadelenin 15 Temmuz akşamı sona ermediğini, devam ettiğini de belirten Akçay, Silahlı Kuvvetler, Emniyet, bürokrasi, iş dünyası, eğitim, sivil toplum, yargı ve medya gibi alanlarda FETÖ ile yoğun ve kararlı bir mücadelenin sürdürüldüğüne işaret etti. Akçay, siyasi, hukuki, diplomatik ve güvenlik araçlarıyla yürütülen bu mücadelenin takdir edilecek sonuçlara ulaştığını, Türk milletinin beka ve onur meselesi olan FETÖ'nün kökünün kazınması için atılan adımları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

MHP'li Akçay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı, darbecilerin bombalarına, kurşunlarına göğsünü siper eden, tankların önüne çıkarak darbe girişimine direnen şehit ve gazilere, darbeye karşı Türkiye'ye sahip çıkan vatandaşlara şükran ve saygılarını sundu. Akçay, "Kahrolsun FETÖ, lanet olsun hainlere." ifadesini kullandı.

"Tüm siyasileri kullandıkları dil konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Pınar Gültekin'i yakarak öldürdüğünü söylediği katilin, "İstanbul Sözleşmesi'nin iptali iyi oldu." dediğini aktararak "İşte, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi ya da sözleşmeden tek taraflı iradeyle çekinilmesi bu katillere güç veriyor ve yeni cinayetlerin kapısını maalesef aralıyor." dedi.

Salgının etkileri sürerken 1 Temmuz itibarıyla işten çıkarma yasağını kaldıran ve kitlesel işsizliğe sebep olan iktidarın, felaketi toz pembe göstermek için TÜİK'i bir enstrüman olarak kullandığını öne süren Beştaş, her iki gençten birinin işsiz olduğunu ve işsizliğin kronik hale geldiğini savundu.

HDP'li Beştaş, partisinin Marmaris ilçe örgütüne yönelik saldırıyı anımsatarak "Bu alçakça saldırıyı sadece kınamak yetmez. Daha önce, AKP Genel Başkanı bizim arkadaşımız Deniz Poyraz'ın katledilmesinden sonra 'Bu saldırıyı kınadık, bundan sonra olanları da kınayacağız.' diyordu. Bu muydu acaba, bu saldırılar devam mı edecek? Bunu sormak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beştaş, "15 Temmuz darbe girişimini kınıyoruz. HDP olarak kuruluşumuzdan bu yana bütün darbelere karşıyız, karşı olacağız ve bu konuda hiçbir tartışma yaratmayız. Ama 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında olurken, kınarken bugün şahsım devletinin siyasi darbesinin de karşısındayız ve ona karşı da mücadele ediyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Marmaris ilçe örgütüne yönelik saldırıyı kınayarak "Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği saldırının bir devamı olarak algılanan bu saldırının son olmasını temenni ediyor, tüm siyasileri kullandıkları dil konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde, Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi konusundaki açıklamasını anımsatan Özel, CHP'nin bu konuda daha önceden Meclis Başkanlığına sunduğu bir kanun teklifi olduğunu, AK Parti Grubu'nun o düzenlemeden yararlanabileceğini söyledi.

Özel, Adıyaman'da 10 tütün üreticisinin haklarını aradıkları için tutuklandıklarını savunarak bu kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

15 Temmuz gecesi Meclis'te olduğunu anlatan Özel, darbe girişiminin 5. yılında 251 şehide ve 2 bin 196 gaziye minnetlerini sundu. Özel, "O gece kapalı Meclisin açılış çağrısını yapıp, buraya gelip 'olağanüstünün olağanüstüsü' diye nitelendirilen o oturumu yapıp, darbeye karşı ışıkları kapalı olduğu için hedef olmayan Meclisin hedef haline getiren ve kendi canlarını yok sayan bütün milletvekillerimizi, burada birlikte bulunduğumuz arkadaşları bir kez daha saygıyla selamlıyoruz." diye konuştu.

Meclis'in 15 Temmuz'da özel oturumla toplanmayacağını söyleyen ve TBMM Darbe Araştırma Komisyonu raporunun ortadan kaldırıldığını savunan Özel, bu konunun sis perdesinin arkasında kaldığını öne sürdü. Özel, "Gelecek seçimlerde seçmen kabine girecek, perdeyi çekecek, bu sis perdesini de açacak. Hep birlikte o zaman gerçekleri öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, hangi partiye olursa olsun, Türkiye'deki demokrasi yarışında partilere karşı silah kullanan, şiddet kullanan kim varsa karşısında olduklarını, kınadıklarını da ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü olduğunu anımsatan Turan, 15 Temmuz'un Türk milletinin sonsuza kadar büyük bir gururla taşıyacağı bir şeref nişanesi, darbecilere geçit vermeyen bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurguladı.

Bülent Turan, 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen milli iradeyken darbecilerin teslim alındığını dile getirerek "FETÖ orijinli küresel bir proje olan 15 Temmuz, milletin kararlılığı karşısında mahvoldu. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Gazi Meclisimiz de asrın ihanetine direndi. Meclisimizi 11 kez bombaladılar, tanklarla Meclise girmeye çalıştılar. Gazi Meclisin açılması, Meclisimizin görevinin başında olduğunu, milli iradeyi temsil etmeye devam ettiğini ve teslim olunmayacağına yönelik önemli bir mesaj oldu. O gece tüm partilerden Gazi Meclis'e gelen vekillerimize tekrar yürekten teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden sonra geçen beş yılın ardından milletimizin istiklali, istikbali ve istikrarı adına gösterdiği kararlılığın devamını diliyoruz, bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelenin partiler üstü bir mesele olması gerektiğine işaret ederek "FETÖ'yü cesaretlendiren, 15 Temmuz'u itibarsızlaştıran adımlardan, ifadelerden uzak durmak gerekir." diye konuştu.

Diğer terör örgütleriyle olduğu gibi, FETÖ ile de sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Turan, 15 Temmuz şehit ve gazileri ile vatan uğruna can veren tüm kahramanları rahmetle, saygıyla yad etti.

Bu arada Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyet bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe, Gazi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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