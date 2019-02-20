TBMM Genel Kurulunda, Hayvanlara Uygulanan Şiddet ve Kötü Muamele Olaylarının İncelenerek Bu...
1 saat önce
TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA
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