TBMM Genel Kurulunda HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tartışma - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, Gergerlioğlu hakkındaki tezkere okunmadan önce yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ'daki tren kazası davasının yedinci duruşmasının dün görüldüğünü belirterek, "Aileler adalet beklerken duruşma 7 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir. Kazanın üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen davanın üstünü kapatma ve oyalama çabaları aileleri zor durumda bırakmaya devam etmektedir. Ailelerin çektikleri eziyet, geciken adalet ile çileye dönüşmüş durumda." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, yarın Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "İstiklal ve istikbalinden vazgeçmeyen bir milletin mirasını bugün de derin sulara gömmek isteyen düşmanlar mevcuttur. İçte ve dışta ülkemize ve milletimize kurulan tuzakları bozacak irade, Çanakkale'de olduğu gibi bugün de mevcuttur ve mücadeleden hiçbir zaman vazgeçilmeyecektir." dedi.

"Anayasa Mahkemesinin kararı beklensin"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması halinde Meclis'in kendisini inkar edeceğini savundu.

Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesine başvurduğunu ve yüksek mahkemenin ne yönde karar vereceği belli değilken tezkerenin Meclise sunulduğunu dile getiren Beştaş, 1921 yılında Meclis'te Fransızlarla iş birliği yaptığı iddia edilen milletvekillerinin olduğunu ancak o savaş koşullarında bile dokunulmazlıklarının kaldırılmadığını ifade etti.

Gergerlioğlu'nun "Devlet adım atarsa barış bir ayda gelir" başlıklı bir haber paylaştığı için hakkında dava açıldığını savunan Beştaş, "Bu kararı yargı vermedi. Bu kararı siyasi iktidar verdi, bu kararı iktidardaki parti verdi. Bu nedenle, hiç kimse bize 'Bu karar hukukidir.' demesin, bu karar siyasidir." dedi.

Yargının, iktidarın vesayeti altında olduğunu öne süren Beştaş, şunları söyledi:

"Bu karar okunursa sadece Kocaeli'nde 90 bin kişinin iradesi gasbedilmeyecek, bu, bütün Türkiye'yi aslında bir hukuk devleti olma özelliğinden binlerce kilometre uzağa taşıyacak. Barışa çağrı yapan bir tweetle vekillik düşürülemez. Biz barışı dün de savunduk, bugün de savunuyoruz. Kellemiz gitse barışı, diyaloğu, çözümü savunmaya devam edeceğiz. 12 Mart 1971'de Demirel'in muhtıra okuması gibi, siz tezkereyi okursanız bir farkı yoktur. O, bu Meclise darbeyi kürsüden okumak anlamına gelir. Tezkereyi okumayın Başkan. Tezkere, egemenliğin kayıtsız şartsız millete değil, tek adama, iktidara ait olduğunun bir kez daha ilanı anlamındadır."

Beştaş, Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesini istedi.

"Düşüncenin önüne bariyer koyarsanız düşünceyi bitirmezsiniz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehit olanları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak, "Çanakkale göstermiştir ki bu vatan, bu topraklar, dünya durdukça aziz milletimizin yurdu olarak sonsuza dek var olacaktır." dedi.

CHP'nin her hal ve şart altında hukukun üstünlüğünü kabul eden ve buna inanan bir parti olduğunu vurgulayan Altay, kimseye haksızlık yapılmasına CHP'nin seyirci kalmayacağını söyledi.

Devletin hukuk dışına çıkmasını asla istemediklerini kaydeden Altay, "Devletin hukuk dışına çıkması milleti değil, millet düşmanlarını sevindirir, vatandaşı değil, terör örgütlerini sevindirir. Yasama organının hukuk dışına çıkması ise düşünülmesi bile kabul edilebilir olmayan bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşüncesinin önüne bir bariyer konulduğunu ancak düşüncesinin bitmediğini belirten Altay, "Terörün önüne bariyer koyarsanız terörü bitirebilirsiniz ama düşüncenin önüne bariyer koyarsanız düşünceyi bitirmezsiniz." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu, Anayasa Mahkemesi'nin haklı bulduğunu hatırlatan Altay, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu gibi başvurusunu yapmışken, Meclis bu konuda daha önce bir ofsayta düşmüşken, Meclis'i bugün yeniden ikinci bir ofsayta düşürmenin alemi yoktur." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, ortada olmayan bir işlemi tartışmayı anlamlı bulmadığını belirtmesi üzerine CHP ve HDP sıralarından tepki geldi.

Yasamaya ve yargıya olan saygısından dolayı okunmayan bir karar hakkında kanaat aktarmayı doğru bulmadığını yineleyen Turan, tepkilerin devam etmesi üzerine "HDP ile CHP'nin bu gerginliğini, agresifliğini anlıyorum." dedi.

Konuya ilişkin bir görüşü olduğunu söyleyen Turan, "Bunu anlatabilirim. Belki ortak yol buluruz. Belki anlaşırız. Ama 90 yıldan beri kavga etmeyi, kendinden başka fikre saygı duymamayı gösteren bir anlayışı bugün bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.