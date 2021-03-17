TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesine ilişkin gerginlik - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından arbede yaşandı.

Gergerlioğlu, hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ardından, Genel Kurul Salonu'ndan ayrılmayacağını söyledi.

Bunun üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Birleşimin açılmasından sonra Adan, Gergerlioğlu'nun, salonun dışına çıkmasını istedi.

Gergerlioğlu'nun, Genel Kurul Salonu'ndan çıkmaması üzerine Adan, TBMM idare amirlerini göreve davet etti ve birleşime yeniden ara verdi. Bu kapsamda TBMM idare amirleri Alpay Özalan, Ali Şahin ve Erkan Haberal, HDP sıralarına yürüdü.

Verilen arada, HDP milletvekilleri ile idare amirleri arasında arbede çıktı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin açılması sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a söz verdi.

HDP Grubu'nu demokrasiye saygıya davet eden Turan, "Konuşmak üzere kürsüye çıktım, bu sözüme engel olunuyor. Türkiye'de her türlü farklı fikrin, farklı kanaatin konuşulmasını tabii ki isteriz. Bugün Sayın Başkanlığın yapmış olduğu işlem Anayasa'ya uygun olarak yapılan usuli bir işlemdir. Burada Meclisin bir takdiri yok. Başkanlığınızın bir kanaati yok. Mahkemenin vermiş olduğu kararın okunması var." diye konuştu.

Turan'ın konuşması sırasında, HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak, sloganlar eşliğinde gürültü çıkarmayı sürdürdü. TBMM Başkanvekili Adan, "bu şekilde çalışmalara devam edilemeyeceğini" belirterek, birleşime yeniden ara verdi.

Adan, birleşimin açılmasından sonra gürültülerin sürmesi üzerine, TBMM İçtüzüğünün, "Gürültü ve kavga" başlıklı 68. maddesi kapsamında, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu sırada HDP'li Gergerlioğlu ile partili milletvekilleri, Başkanlık Divanı önündeki merdivenlere oturarak slogan attı.

Genel Kurulun kapanmasına karşın Gergerlioğlu ve HDP milletvekilleri salondan ayrılmadı. Hatip kürsüsüne Gergerlioğlu'nun fotoğrafını koyan HDP milletvekilleri, protestolarını sürdürdü.