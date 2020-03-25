TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar... - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

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Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu

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