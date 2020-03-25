TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar... - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar...
6 saat önce
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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