TBMM Genel Kurulunda Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama çalışmaları gündeme geldi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarının, örnek şeffaflık ve mükemmel bir organizasyon şeması halinde vatandaşlara uygulandığını kaydetti.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için aşı dağıtımıyla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, TBMM Genel Kuruluna grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, aşılanmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin imkansız olduğunu, aşılanmak gerektiğini belirtti.

Cesur, "Sizin belirlediğiniz insanların değil Türkiye'de herkesin aşılanması gerekir. Türkiye, vatandaşlarını ayırt etmeden aşısını bulmalıdır. 150, 160 milyon aşıya ihtiyaç var." dedi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, pandeminin dünyayı kasıp kavurduğunu, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini anımsatarak, bu tür hastalıklardan korunmanın temel yolunun aşılama olduğunu, aşılamanın da kısa sürede yapılması gerektiğini söyledi.

Eksik, bütün toplumun aşı olması gerektiğini ifade ederek, aşı olma konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, aşı tedarikinde istenilen sayılara ulaşılamadığını, aşılamada yavaş gidildiğini savundu. Göker, toplumun yüzde 70-80'inin aşılanması halinde sürü bağışıklığı kazanılacağını, bunun için de 130 milyon aşıya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin salgınla mücadelede, gelişmiş batı ülkelerin aksine başarılı karneye sahip ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Esgin, salgınla mücadelenin devam ettiğini, rehavete yer olmadığını vurguladı.

Grup önerisinin, toplumsal kaygı, endişe yerine gerçek dışılığı ve siyasi polemik unsurları barındırdığını ifade eden Esgin, Türkiye'nin şu ana kadar dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılmış ilk 7 ülke arasında yer aldığını bildirdi. Esgin, aşılama çalışmalarının örnek şeffaflık ve mükemmel bir organizasyon şeması halinde vatandaşlara uygulandığını kaydetti.

Esgin, virüsün, hiç kimse için siyasi polemik malzemesi olamayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.