TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi"... - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi"...
09.03.2021 17:23
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri görüşülüyor.
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri görüşülüyor
TBMM, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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