TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuştu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuştu

26.01.2021 18:41
TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuştu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Ziraat Bankası çiftçileri finanse ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Ziraat Bankası çiftçileri finanse ediyor. Ziraat Bankası çiftçilere yaklaşık 80 milyar lira kredi verdi. Kredi takip oranı normalde sektörde yüzde 4'tür ama Ziraat Bankasının kredi takip oranı yüzde 1,5 seviyesindedir. Bu da çok düşük bir rakamdır." dedi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Nijerya Körfezi'nde saldırıya uğrayan Türk gemisine değinerek, kaçırılan denizcilerin sağ salim dönmesini beklediklerini söyledi.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ve ilçeleri gezerek esnafın sorunlarını dinlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde esnafın ağır bir gelir kaybı oluştu. Esnafa yönelik hükümetin açıkladığı destek paketleri yetersiz kalmış ve esnafın derdine çare olmamıştır. Pandemi sürecinde AVM'lerin açık, lokantaların ise kapalı olması ve sadece paket servisi yapması adil değildir. Hükümet acil esnaf eylem planı hazırlamalıdır. Esnafın kredi taksitleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları, faizsiz olarak 1 yıl ertelenmelidir. Bu süreçte faaliyetleri duran lokanta ve diğer işletmeler, HES kodu zorunluluğu getirilerek açılmalıdır."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Kovid-19 salgını sürecinin tüm dünyada devam ettiğini, Türkiye'de aşılama sürecinin başarılı ve programlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Aşılama sürecine ilişkin kafa karıştırıcı, aşı karşıtı ve mesnetsiz açıklamalar yapıldığını kaydeden Bülbül, "Gerçek dışı ve bilimsel olmayan açıklamaları yapanlar hakkında hukuki olarak gereken tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımızın hiç tereddüt etmeden daha aşılar geldiği anda toplumumuza örnek olmak maksadıyla hemen aşı olduğu bir durumda, bütün milletimizi hiç tereddütsüz şekilde aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti iktidarında kamu bankalarının, siyasetçi ve yakınlarının "arpalığı" haline geldiğini iddia etti.

Ziraat Bankasının verdiği kredilere değinen Beştaş, bankanın bir şirkete 1,6 milyar dolar kredi verdiğini ancak Mart 2020'ye kadar sadece 17,5 milyon liranın geri tahsil edildiğini öne sürdü.

Beştaş, bankanın kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin tarlalarını satılığa çıkardığını, tarım araçlarına ise haciz geldiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Uğur Mumcu ve Hrant Dink cinayetlerini anımsatarak, AK Parti'nin bu olaylara karşı ortaya koyduğu tavrı eleştirdi.

Bu olaylarla yüzleşmeden Türkiye'nin düzlüğe çıkamayacağını dile getiren Özel, konuyla ilgili verdikleri önergelerin reddedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hrant Dink cinayetine ilişkin açıklamalarını aktaran Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu cümlelerde samimiyet yoktur, bu cümlelerde öz eleştiri yoktur. Bu cümleler Hrant Dink cinayeti araştırılsın diye verilen önergelere defalarca 'hayır' oyu kullanan Adalet ve Kalkınma Partisinin sorumluluğunu görmemektedir. Elleri bir FETÖ sabunuyla yıkayıp pirüpak olunmaz. Dönemin Adalet Bakanını daha sonra Meclis Başkanı, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'i bakan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı vali yaparsanız bugün çıkıp 'FETÖ yaptı, biz yapmadık.' diyemezsiniz. Bu sorumluluğu hatırlatmak boynumuzun borcudur."

"Ziraat Bankası çiftçileri finanse ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kamu bankalarınca verilen kredilerin kamuoyunda uzun süredir tartışıldığını anımsattı.

Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığını belirten Muş, "Burada, Turkcell grubuna bir kredi veriliyor. Bu kredinin verilmesinin sebebi Turkcell'deki Türk ortaklığının korunabilmesidir. Kredi verilerek bu korunuyor. Aksi takdirde buradaki Türk varlığının kaybedilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Ayrıca buradaki hakim hisse Türkiye Varlık Fonuna geçmiştir." dedi.

Ziraat Bankasının çiftçileri finanse ettiğini vurgulayan Muş, "Ziraat Bankası çiftçilere yaklaşık 80 milyar lira kredi verdi. Kredi takip oranı normalde sektörde yüzde 4'tür ama Ziraat Bankasının kredi takip oranı yüzde 1,5 seviyesindedir. Bu da çok düşük bir rakamdır. Banka, çiftçilerin kullandığı kredileri ertelemiş ve çiftçinin yanında olan bir politika izlenmiştir." şeklinde konuştu.

Uğur Mumcu cinayetine ilişkin eleştirilere cevap veren Muş, olayın 1993'te meydana geldiğini ve o dönemde AK Parti'nin iktidarda olmadığını belirtti.

AK Parti'nin 10 yıl sonra iktidara geldiğini ifade eden Muş, "10 yıl boyunca pek çok cumhuriyet hükümeti görev yaptı. O dönem Adalet Bakanı SHP'den, İçişleri Bakanı Doğru Yol Partisinden, Başbakan rahmetli Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı ise rahmetli Erdal İnönü idi. Maalesef ne o dönemki hükümet ne de sonraki hükümetler cinayeti aydınlatabildi. 10 yıl sonra iktidara geliyoruz fakat yapılan konuşmalarda biz suçlanıyoruz. Biz bu konuyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmaya çalıştık." dedi.

FETÖ konusundaki tartışmalara değinen Muş, asıl öz eleştiriyi CHP'nin yapması gerektiğini söyledi.

AK Parti FETÖ ile mücadele ederken, CHP'nin FETÖ'ye ait gazete binası önünde bu örgütü destekleyen açıklamalar yaptığını kaydeden Muş, "O gün devletin, hükümetin yanında rol almış olsalardı bugün farklı konularda kendileri eleştirme hakkına sahip olurdu. Bugün CHP'nin eleştirme hakkı yoktur. Çünkü biz mücadele ediyorken karşımızdaydılar. Bir yapı suç işlemeye başladığı anda bunun üzerine gidilir, bununla mücadele edilir. AK Parti 50 yıldır kimsenin cesaret edemediği bir örgütün üzerine giderken, CHP hükümetin yanında pozisyon almış olsaydı bugün bu örgütle çok daha kolay mücadele edilirdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Akar, 2020'nin kadınlar için kötü bir yıl olduğunu belirterek, isteyen kadın milletvekillerine yerlerinden bir dakikalık söz hakkı verdi.

Ziraat Bankası, AK Parti, TBMM, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti Aslışah Alkoçlar hamile mi? Bomba iddia ortalığı karıştırdı Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var         
18:00
Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak sözleri: Açıklarsam bölünme olur Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak sözleri: Açıklarsam bölünme olur         
17:52
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi         
17:38
Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı         
17:16
Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak         
16:53
Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu         
16:33
Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı         
16:19
Koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü Koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü         
15:50
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim         
14:08
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 18:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei