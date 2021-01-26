TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuştu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Ziraat Bankası çiftçileri finanse ediyor. Ziraat Bankası çiftçilere yaklaşık 80 milyar lira kredi verdi. Kredi takip oranı normalde sektörde yüzde 4'tür ama Ziraat Bankasının kredi takip oranı yüzde 1,5 seviyesindedir. Bu da çok düşük bir rakamdır." dedi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Nijerya Körfezi'nde saldırıya uğrayan Türk gemisine değinerek, kaçırılan denizcilerin sağ salim dönmesini beklediklerini söyledi.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ve ilçeleri gezerek esnafın sorunlarını dinlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde esnafın ağır bir gelir kaybı oluştu. Esnafa yönelik hükümetin açıkladığı destek paketleri yetersiz kalmış ve esnafın derdine çare olmamıştır. Pandemi sürecinde AVM'lerin açık, lokantaların ise kapalı olması ve sadece paket servisi yapması adil değildir. Hükümet acil esnaf eylem planı hazırlamalıdır. Esnafın kredi taksitleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları, faizsiz olarak 1 yıl ertelenmelidir. Bu süreçte faaliyetleri duran lokanta ve diğer işletmeler, HES kodu zorunluluğu getirilerek açılmalıdır."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Kovid-19 salgını sürecinin tüm dünyada devam ettiğini, Türkiye'de aşılama sürecinin başarılı ve programlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Aşılama sürecine ilişkin kafa karıştırıcı, aşı karşıtı ve mesnetsiz açıklamalar yapıldığını kaydeden Bülbül, "Gerçek dışı ve bilimsel olmayan açıklamaları yapanlar hakkında hukuki olarak gereken tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımızın hiç tereddüt etmeden daha aşılar geldiği anda toplumumuza örnek olmak maksadıyla hemen aşı olduğu bir durumda, bütün milletimizi hiç tereddütsüz şekilde aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti iktidarında kamu bankalarının, siyasetçi ve yakınlarının "arpalığı" haline geldiğini iddia etti.

Ziraat Bankasının verdiği kredilere değinen Beştaş, bankanın bir şirkete 1,6 milyar dolar kredi verdiğini ancak Mart 2020'ye kadar sadece 17,5 milyon liranın geri tahsil edildiğini öne sürdü.

Beştaş, bankanın kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin tarlalarını satılığa çıkardığını, tarım araçlarına ise haciz geldiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Uğur Mumcu ve Hrant Dink cinayetlerini anımsatarak, AK Parti'nin bu olaylara karşı ortaya koyduğu tavrı eleştirdi.

Bu olaylarla yüzleşmeden Türkiye'nin düzlüğe çıkamayacağını dile getiren Özel, konuyla ilgili verdikleri önergelerin reddedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hrant Dink cinayetine ilişkin açıklamalarını aktaran Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu cümlelerde samimiyet yoktur, bu cümlelerde öz eleştiri yoktur. Bu cümleler Hrant Dink cinayeti araştırılsın diye verilen önergelere defalarca 'hayır' oyu kullanan Adalet ve Kalkınma Partisinin sorumluluğunu görmemektedir. Elleri bir FETÖ sabunuyla yıkayıp pirüpak olunmaz. Dönemin Adalet Bakanını daha sonra Meclis Başkanı, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'i bakan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı vali yaparsanız bugün çıkıp 'FETÖ yaptı, biz yapmadık.' diyemezsiniz. Bu sorumluluğu hatırlatmak boynumuzun borcudur."

"Ziraat Bankası çiftçileri finanse ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kamu bankalarınca verilen kredilerin kamuoyunda uzun süredir tartışıldığını anımsattı.

Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığını belirten Muş, "Burada, Turkcell grubuna bir kredi veriliyor. Bu kredinin verilmesinin sebebi Turkcell'deki Türk ortaklığının korunabilmesidir. Kredi verilerek bu korunuyor. Aksi takdirde buradaki Türk varlığının kaybedilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Ayrıca buradaki hakim hisse Türkiye Varlık Fonuna geçmiştir." dedi.

Ziraat Bankasının çiftçileri finanse ettiğini vurgulayan Muş, "Ziraat Bankası çiftçilere yaklaşık 80 milyar lira kredi verdi. Kredi takip oranı normalde sektörde yüzde 4'tür ama Ziraat Bankasının kredi takip oranı yüzde 1,5 seviyesindedir. Bu da çok düşük bir rakamdır. Banka, çiftçilerin kullandığı kredileri ertelemiş ve çiftçinin yanında olan bir politika izlenmiştir." şeklinde konuştu.

Uğur Mumcu cinayetine ilişkin eleştirilere cevap veren Muş, olayın 1993'te meydana geldiğini ve o dönemde AK Parti'nin iktidarda olmadığını belirtti.

AK Parti'nin 10 yıl sonra iktidara geldiğini ifade eden Muş, "10 yıl boyunca pek çok cumhuriyet hükümeti görev yaptı. O dönem Adalet Bakanı SHP'den, İçişleri Bakanı Doğru Yol Partisinden, Başbakan rahmetli Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı ise rahmetli Erdal İnönü idi. Maalesef ne o dönemki hükümet ne de sonraki hükümetler cinayeti aydınlatabildi. 10 yıl sonra iktidara geliyoruz fakat yapılan konuşmalarda biz suçlanıyoruz. Biz bu konuyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmaya çalıştık." dedi.

FETÖ konusundaki tartışmalara değinen Muş, asıl öz eleştiriyi CHP'nin yapması gerektiğini söyledi.

AK Parti FETÖ ile mücadele ederken, CHP'nin FETÖ'ye ait gazete binası önünde bu örgütü destekleyen açıklamalar yaptığını kaydeden Muş, "O gün devletin, hükümetin yanında rol almış olsalardı bugün farklı konularda kendileri eleştirme hakkına sahip olurdu. Bugün CHP'nin eleştirme hakkı yoktur. Çünkü biz mücadele ediyorken karşımızdaydılar. Bir yapı suç işlemeye başladığı anda bunun üzerine gidilir, bununla mücadele edilir. AK Parti 50 yıldır kimsenin cesaret edemediği bir örgütün üzerine giderken, CHP hükümetin yanında pozisyon almış olsaydı bugün bu örgütle çok daha kolay mücadele edilirdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Akar, 2020'nin kadınlar için kötü bir yıl olduğunu belirterek, isteyen kadın milletvekillerine yerlerinden bir dakikalık söz hakkı verdi.