TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul...
6 saat önce
TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:20 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Afrin'e iyi hizmetler gidiyor" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi Kılıçdaroğlu: "Zam geldikçe enflasyon düşüyor" Ejder meyvesi için işini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor TBMM'de gergin dakikalar! AK Parti ile CHP arasında 'dangalak' tartışması