TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda tartışma

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan paralar tartışma konusu oldu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan paralar tartışma konusu oldu.


2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Şehit yakınları için toplanan paraya ilişkin soruya cevap veren Selçuk, "Para şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi, para nemalandırılmıştır. Mütevelli Heyeti kurulmuştur" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bakan Selçuk'a itiraz etti. Bunun üzerine Selçuk şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, CHP milletvekillerinin itirazlarının bitmemesi üzerine oturuma ara verdi. Arada da tartışma devam etti. Sancar oturumu açtıktan sonra da Selçuk'a söz verdi. Selçuk, Engin Özkoç'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. CHP milletvekilleri Bakan Selçuk'a tepkilerini devam ettirdi. CHP milletvekilleri 'şehitlere parasını ver' şeklinde slogan attı.


Selçuk, şöyle konuştu:


"15 Temmuz'da biz oradaydık, siz neredeydiniz? 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu nerdeydi?"


AK Parti milletvekilleri TBMM Başkanvekili Sancar'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Sancar oturuma tekrar ara verdi. - ANKARA

Türkiye, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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