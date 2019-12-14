TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda tartışma

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışma çıktı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışma çıktı.


2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın CHP'nin eleştirilerine cevap verdiği sırada Genel Kurul Salonu'nda ortam gerildi. Bakan Varank, CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmesi üzerine "Cumhurbaşkanı'na 'tek adam' derseniz, cevabınızı alırsınız" diyerek tepki gösterdi.


CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise kabine üyelerinin görevinin hesap sormak olmadığını, bütçeleri hakkında hesap vermek olduğunu söyleyerek "Bir kabine üyesinin tutumu kabul edilemez" diye konuştu.


AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise siyasi eleştiri yapanların eleştirilere de açık olması gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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