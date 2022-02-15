TBMM Genel Kurulu, bir haftalık aranın ardından toplandı (2) - Son Dakika

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KABUL EDİLDİ

Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, gündemde yer alan uluslararası sözleşmeler görüşüldü. TBMM gündemindeki; Türkiye ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma, Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma, Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşma, Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesine Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifleri ayrı ayrı görüşülerek kabul edildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,