TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmeler görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmeler görüşülüyor

16.03.2021 21:01
TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmeler görüşülüyor, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa teklifleri görüşülüyor.

TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa teklifleri görüşülüyor.

Türkiye ile İran Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerinde söz alan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İran ile Türkiye'nin birbirini yüzyıllardır yakından tanıdığını belirtti.

İran ile Türkiye arasındaki ticaretin her iki taraf lehine olumlu faydalar sağladığını dile getiren Özdemir, başta enerji olmak üzere her türlü alanda sürdürülen ticari faaliyetlerin bölgesel ortaklık ve iş birliğine yönelik önemli sonuçlarının bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine yönelik büyük bir fırsat doğduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Temennimiz, Ermenistan'ın vakit kaybetmeden diasporanın tahakkümünden bir an evvel kurtulması, barışı bozacak eylemlerden kaçınması, savaş sonrası imzalanan anlaşmalara bağlı kalması ve Azerbaycan'ın hak ve hukukuna bundan sonra saygılı davranarak kendi yolunu tayin edebilmesidir. Kafkasya'ya komşu olan diğer ülkeler de iş birliği imkanlarıyla yeni bir düzenin kurulmasında üzerine düşeni yerine getirmelidirler. Türkiye olarak yakın coğrafyamızda isteğimiz, barış koşullarının hakim olması ve her ülkenin kendi egemenlik haklarına saygılı davranılarak iş birliği imkanlarının gelişmesidir."

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin kararını eleştirerek, "Şimdi, sormak lazım; Andımız'a kim karşı? Herkes koro halinde der ki, 'PKK ve terör örgütleri.' İyi de bu ihanet şebekesi buna karşı diye açılım sürecinin hatırına niye biz Andımız'ı kaldırıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Yokuş, Öğrenci Andı kararıyla birlikte artık okullarda "Türküm", "doğruyum" denmeyeceğini, Atatürk'ün adının okunmayacağını ileri sürerek, "Hiç kusura bakmayın, biz, 'Türküm' demeye devam edeceğiz, yüreğiniz yetiyorsa sesimizi kesin. Biz, büyük Atatürk'ü ve tüm ecdadımızı başımızın üzerinde taşımaya devam edeceğiz. Israrla bunu yapacağız. Yüreğiniz yetiyorsa sesimizi kesin. Siz ne yaparsanız yapın, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi korumaya, kollamaya, ihya etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Patronların ekonomi paketinin kamuoyuna açıklandığını savunan Paylan, "Toplumun büyük bölümü yoksulsa, açlıkla karşı karşıyaysa, işsizse, aşsızsa o ekonominin çarkları dönmez. Toplumun yüzde 70'i borçluysa, esnaflar borç batağına girmişse, çiftçi tarlasını ekemiyorsa o ekonominin çarkları dönmez. Siz yüzde 1'i istediğiniz kadar mutlu edin, onların belki servetine servet katarsınız ama ekonominin çarkını çeviremezsiniz. Her reform paketinde aynı hata yapılıyor." dedi.

"Dış ticaret firmaları desteklenmeli"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, dış ticaretin gelişmesi için ticaret yapan firmaların desteklenmesi ve önlerindeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

İthalat ve ihracat yapan firmaların, özellikle gümrük işlemleri aşamasına geldiklerinde bazı sorunlar yaşadığını dile getiren Emecan, Ticaret Bakanlığının tüm bu sorunlara gözünü yumduğunu öne sürdü.

Emecan, gümrüklerdeki geçici depolama yerleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığını aktararak, "Geçici depolama yerlerinin limanlara ve yap-işlet-devret yapılarına yaptırılan kara kapılarıyla birlikte özel sektöre devredilmesinin nedeni nedir? Bu depoları kimler, hangi şirketler işletmektedir? Devlet, depoda, bu kişi ve şirketlerden depolama kullanım kirası almakta mıdır, almaktaysa bu bedel ne kadardır? Kamunun bu depoları işletmemesi nedeniyle kaybettiği yıllık ücret ne kadardır?" sorularına cevap beklediklerini de dile getirdi.

Geçici depolardaki keyfiyete son verilmesi çağrısında bulunan Emecan, hizmet tarifelerini düzenleyen tebliğin bir an önce güncellenmesini ve zor koşullarda dış ticaret yapan firmaların üzerindeki acentelerin keyfi yükünün kaldırılmasını istedi.

Düğün salonlarının pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirten Emecan, "Düğün, nişan, kına organizasyonlarının yasaklanmasından etkilenen yaklaşık 80 sektör var. Fotoğrafçısından müzisyenine, hostesinden valesine kadar gelinlik, damatlık, ayakkabı, çiçek, yiyecek sektörü zorda. Bu sorunları duymazdan, görmezden gelemeyiz." dedi.

Türkiye ile Filistin Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Filistin'le yapılan güvenlik anlaşmasını desteklediklerini söyledi.

Ağıralioğlu, anlaşmanın önemine işaret ederek, "Anlaşmanın mahiyeti itibarıyla milletimizin, devletimizin üstüne yüklemiş olduğu sorumluluğu hem kıymetli buluyoruz hem de bu sorumluluğun benzerlerini her platformda desteklediğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlara değinen Ağıralioğlu, "Türk devletinden niçin ses gelmiyor?" diye kendilerine birtakım tenkitlerde bulunulduğunu iddia etti.

Ağıralioğlu, hükümetin Doğu Türkistan'da yaşananlara sessiz kalmamasını isteyerek, "Biz, Doğu Türkistan'ın haklı çığlığını, haklı ama garip çığlığını desteklemeyi, milletimize, tarihe, insanlığa borç bildiğimiz için tekraren hatırlatmış olalım." diye konuşu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, perşembe günü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünün kutlanacağını ifade ederek, bu yılın aynı zamanda TBMM tarafından İstiklal Marşı Yılı ilan edilerek Mehmet Akif Ersoy'a adandığını kaydetti.

Vatan toprağında dost, kardeş olanlara Yunus olup hoşça bakacaklarını, ekmeklerine ve geleceklerine, mutluluklarına ortak edeceklerini belirten Osmanağaoğlu, "Papa'nın resminin arkasına sığınıp pullu harita şovu yapanlar, vatan toprağı için ne bedeller ödediğimizi ve göz dikenlere ne bedeller ödeteceğimizi hatırlamalı ve unutmamalıdırlar; o pulları kendilerine yalatacağımızı da iyi bilirler." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmeler görüşülüyor - Son Dakika


Son Dakika

Dolandırıcıya 90 bin TL'lik altın kaptıran kadın: O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler Çin'de telesiyejde asılı kalan turist metrelerce yüksekten aşağı çakıldı Cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Trans birey cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Canlı anlatım Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek         
20:59
Yol kenarında boğazından vurulmuş halde erkek cansız bedeni bulundu Yol kenarında boğazından vurulmuş halde erkek cansız bedeni bulundu         
20:52
Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü Celil Nalçakan arabasına çarpıp kaçan şoföre ateş püskürdü         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil         
19:03
Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor         
16:17
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 21:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmeler görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei