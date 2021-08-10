Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

10.08.2021 16:26
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Musa Yıldız, TBMM, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Son Dakika


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