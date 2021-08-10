Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.