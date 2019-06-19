TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nu görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:36 Kaynak: AA
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nu görüştü. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok
başkanlığında yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
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